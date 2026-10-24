Lâm Đồng: Tỷ lệ giải ngân chung vốn đầu tư công khu vực phía tây dưới 50%

Quang cảnh buổi làm việc tháo gỡ khó khăn đối với các dự án phía tây Lâm Đồng có tỷ lệ giải ngân dưới 50%.

Theo báo cáo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 và 8 Ban Quản lý dự án khu vực trực thuộc được giao làm chủ đầu tư 263 dự án. Trong đó, Ban Quản lý dự án 3 trực tiếp phụ trách 44 dự án và Ban Quản lý dự án khu vực trực thuộc phụ trách 219 dự án. Tổng kế hoạch vốn được giao là 4.247,662 tỷ đồng, gồm 3.345,810 tỷ đồng vốn năm 2026 và 901,852 tỷ đồng vốn năm 2025 kéo dài.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp gợi ý nội dung trọng tâm các đơn vị cần báo cáo, thảo luận tại buổi làm việc.

Tính đến ngày 22/10, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Ban Quản lý dự án 3 và 8 Ban Quản lý dự án khu vực trực thuộc đạt 2.115,65 tỷ đồng, tương ứng 49,8% kế hoạch. Trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 giải ngân 1.576,36 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 52,4%; các Ban Quản lý dự án khu vực giải ngân 539,29 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 43,6%.

Đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng làm rõ một số vấn đề liên quan đến tiến độ, vướng mắc của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp.

Tại buổi làm việc, các đơn vị đã báo cáo cụ thể tiến độ từng dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 50%, đồng thời phân tích nguyên nhân chậm tiến độ và những khó khăn cần tập trung tháo gỡ. Theo đó, đối với dự án khởi công mới năm 2026 nguyên nhân chậm do đang trong giai đoạn khảo sát, thiết kế, lựa chọn nhà thầu nên tỷ lệ giải ngân còn thấp. Dự kiến, cuối tháng 10 và trong tháng 11, các dự án sẽ hoàn thành thủ tục khởi công, tạm ứng vốn xây lắp. Đối với dự án chuyển tiếp, tiến độ bị ảnh hưởng do vướng mắc giải phóng mặt bằng, điều chỉnh thiết kế, dự toán, biến động giá vật liệu và mưa kéo dài.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bắc Gia Nghĩa Trịnh Anh báo cáo về vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn.

Riêng Ban Quản lý dự án 3 còn 6 dự án vướng giải phóng mặt bằng, với kế hoạch vốn bố trí lớn. Khó khăn chủ yếu là xác minh nguồn gốc đất, tài sản trên đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Một số hộ dân chưa đồng thuận, chưa bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh đó, một số địa phương chậm hoàn thiện hồ sơ đất đai; công tác phối hợp giải phóng mặt bằng thiếu chủ động. Một số chủ đầu tư chưa quyết liệt xử lý nhà thầu chậm tiến độ; nhà thầu chưa huy động đủ nhân lực, thiết bị, chậm hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán.

Lãnh đạo Ban quản lý dự án khu vực Tuy Đức báo cáo nguyên nhân vướng mắc của các dự án trên địa bàn và kiến nghị giải pháp tháo gỡ.

Để khắc phục tình trạng trên, các đơn vị kiến nghị sở, ngành đẩy nhanh thẩm định, hoàn thiện thủ tục đầu tư, xử lý các vấn đề liên quan đến khoáng sản bô-xít và quyết toán dự án. Các địa phương khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, bố trí tái định cư, bàn giao mặt bằng. Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh 2 tăng cường nhân lực, đẩy nhanh kiểm kê, chi trả bồi thường và vận động người dân bàn giao mặt bằng thi công.

Đại biểu tham dự làm rõ thêm một số nguyên nhân tồn đọng, kéo dài của các dự án có nguồn vốn chuyển tiếp kéo dài từ năm 2025.

Ban Quản lý dự án 3 sẽ đề xuất điều chỉnh vốn nội bộ, ưu tiên cho các dự án có khối lượng và đủ điều kiện giải ngân năm 2026; phối hợp các địa phương đẩy nhanh kiểm kê, lập phương án bồi thường, sớm bàn giao mặt bằng cho các dự án trọng điểm; Chỉ đạo nhà thầu tăng ca, bổ sung mũi thi công và kiên quyết áp dụng biện pháp xử phạt tiến độ, chấm dứt hợp đồng hoặc điều chuyển khối lượng đối với các nhà thầu yếu kém.

Đại diện Ban quản lý dự án khu vực Đắk R'Lấp nêu một số khó khăn trong quá trình phối hợp địa phương phê duyệt phương án hỗ trợ, đền bù.

Kết luận làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp đánh giá kết quả giải ngân vẫn chưa đạt yêu cầu. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian của năm không còn nhiều, các đơn vị, địa phương phải tập trung cao độ, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp kiểm tra, kịp thời tham mưu tỉnh chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp phát biểu kết luận buổi làm việc.

Mục tiêu đặt ra là đến 31/12/2026 phải giải ngân 100% vốn chuyển tiếp năm 2025, ít nhất giải ngân 95% kế hoạch vốn năm 2026. Vì vậy, các chủ đầu tư, địa phương cần xây dựng tiến độ giải ngân cụ thể theo tuần, tháng đối với từng dự án, công trình; kịp thời bù tiến độ ngay trong tuần tiếp theo nếu không đạt kế hoạch. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tranh thủ thời tiết mùa khô để đẩy nhanh thi công, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu, quyết tâm hoàn thành kế hoạch giải ngân đề ra.