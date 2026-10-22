Lâm Đồng: Tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn lái xe an toàn cho lực lượng cơ sở và shipper

Ngày 22/10, tại phường Langbiang, Công an phường phối hợp với Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô an toàn.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho lực lượng cơ sở và đội ngũ giao hàng tại phường Langbiang (Ảnh: CALĐ).

Chương trình thu hút 120 người tham gia, gồm thành viên lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, nhân viên giao hàng (shipper) của hai doanh nghiệp kinh doanh vận tải và thành viên Câu lạc bộ Kỹ mã phường Langbiang.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Phòng CSGT phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tập trung phân tích các hành vi vi phạm thường gặp ở người điều khiển xe mô tô, nhất là đội ngũ giao hàng.

Trong đó, các lỗi được nhấn mạnh gồm chở hàng cồng kềnh, che khuất biển số, sử dụng điện thoại khi lái xe, chạy quá tốc độ, vượt ẩu và không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Cán bộ Cảnh sát giao thông trao đổi, hướng dẫn nhân viên giao hàng về các quy định bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông (Ảnh: CALĐ).

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT phân tích nguyên nhân, hậu quả của các vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc sử dụng rượu, bia, phóng nhanh, vượt ẩu; đồng thời hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa tai nạn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Ngoài phần lý thuyết, người tham gia còn được hướng dẫn, thực hành kỹ năng điều khiển xe mô tô trên sa hình, rèn luyện khả năng xử lý tình huống, kiểm soát tốc độ và giữ khoảng cách an toàn.

Kết thúc chương trình, lực lượng CSGT tổ chức kiểm tra nhận thức thông qua hình thức quét mã QR nhằm đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn của người tham gia.

Hoạt động nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho lực lượng cơ sở và đội ngũ giao hàng, góp phần phòng ngừa vi phạm, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn.