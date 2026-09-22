Lâm Đồng: Tuyên truyền pháp luật giao thông cho khoảng 2.800 học sinh

Ngày 22/9, đại diện Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết, đợt tuyên truyền có khoảng 2.800 học sinh và gần 120 giáo viên tham gia.

Theo đó, cán bộ CSGT tập trung phổ biến các quy định pháp luật và kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông, với nội dung phù hợp với lứa tuổi học sinh. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn và xây dựng văn hóa giao thông trong trường học.

Không khí sôi nổi tại các buổi tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh, giáo viên. (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại Trường THCS Nguyễn Du (phường Phan Thiết), lực lượng CSGT tập trung tuyên truyền về xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh và có trách nhiệm. Việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh được xác định là một trong những giải pháp góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.

Dịp này, lực lượng CSGT trao tặng 20 mũ bảo hiểm cho học sinh, đồng thời tuyên truyền về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đúng quy định khi tham gia giao thông. Qua đó, góp phần hình thành thói quen bảo vệ bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh tại buổi tuyên truyền. (Ảnh: Công an cung cấp).

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết, thông qua các hoạt động tuyên truyền, lực lượng chức năng mong muốn mỗi học sinh, giáo viên không chỉ chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông mà còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực, góp phần vận động gia đình và cộng đồng cùng thực hiện.

Hoạt động tuyên truyền được triển khai nhằm từng bước xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, có trách nhiệm, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong học sinh.