Lâm Đồng: Tuyên truyền pháp luật ATGT, trật tự đô thị đến các hội, nhóm Lân - Sư - Rồng

Ngày 21/9, theo đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định liên quan đến tập luyện, di chuyển và biểu diễn Lân - Sư - Rồng, qua đó góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền an toàn giao thông cho các nhóm Lân - Sư - Rồng ở Lâm Đồng. Ảnh: Công an cung cấp.

Các buổi tuyên truyền sẽ tập trung phổ biến pháp luật, giới thiệu các video về những tình huống tai nạn giao thông có nội dung tương đồng với hoạt động tập luyện, di chuyển và biểu diễn Lân - Sư - Rồng.

Thông qua các tình huống thực tế, lực lượng CSGT giúp các thành viên nhận diện những nguy cơ có thể dẫn đến mất an toàn, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chủ động phòng ngừa vi phạm trong quá trình hoạt động.

Đặc biệt, trong quá trình di chuyển đến địa điểm tập luyện, biểu diễn, các thành viên được lưu ý chấp hành nghiêm các quy định về TTATGT, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

Tại chương trình, các hội, nhóm Lân - Sư - Rồng cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động, đồng thời thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến tổ chức biểu diễn.

Đối với những hoạt động thuộc diện phải cấp phép các hội, nhóm cam kết chỉ tổ chức khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định. Ảnh: Công an cung cấp.

Việc tuyên truyền trực tiếp đến các hội, nhóm Lân - Sư - Rồng được Phòng CSGT công an tỉnh Lâm Đồng xác định là một trong những giải pháp nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở, đồng thời góp phần xây dựng môi trường hoạt động văn hóa, vui chơi an toàn, văn minh và bảo đảm trật tự trên địa bàn.