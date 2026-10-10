Lâm Đồng: Tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống ma túy cho 750 giáo viên, học sinh

Ngày 10/10, Công an xã Đơn Dương cho biết, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Đà Lạt (cơ sở 3) và Trường Tiểu học và THCS Đạ Ròn, thu hút 750 cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia.

Cán bộ Cảnh sát giao thông hướng dẫn học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn. (Ảnh: CALĐ)

Tại chương trình, cán bộ Công an xã Đơn Dương phổ biến các quy định về trật tự, an toàn giao thông; hướng dẫn học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn, nhận diện những hành vi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đặc biệt, lực lượng công an nhấn mạnh việc chấp hành tín hiệu đèn giao thông, tuân thủ quy tắc khi lưu thông trên đường, sử dụng phương tiện phù hợp với độ tuổi và điều kiện theo quy định. Đồng thời, nhắc nhở học sinh không thực hiện các hành vi gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông.

Đối với công tác phòng, chống ma túy, học sinh được trang bị kiến thức về tác hại của các chất ma túy đối với sức khỏe, tinh thần và kết quả học tập; nhận biết những thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo sử dụng ma túy.

Cán bộ Công an xã Đơn Dương giao lưu, trao đổi kiến thức pháp luật với học sinh tại buổi tuyên truyền. (Ảnh: CALĐ)

Lực lượng công an cũng khuyến cáo học sinh không thử, sử dụng, tàng trữ hoặc vận chuyển trái phép chất ma túy; chủ động thông báo cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Bên cạnh đó, nội dung phòng, chống bạo lực học đường được lồng ghép thông qua việc hướng dẫn học sinh nhận diện các hành vi đánh nhau, đe dọa, xúc phạm, bắt nạt, cô lập hoặc sử dụng mạng xã hội để gây tổn thương người khác.

Khi phát sinh mâu thuẫn, học sinh được hướng dẫn cách ứng xử phù hợp, giải quyết bằng đối thoại, tránh sử dụng bạo lực và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, gia đình.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, Công an xã Đơn Dương hướng đến nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.