Lâm Đồng - Tuyên Quang phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường hợp tác phát triển

Lãnh đạo 2 tỉnh Lâm Đồng - Tuyên Quang thống nhất hợp tác nhiều nội dung phát triển kinh tế - xã hội giữa 2 địa phương

Sáng 31/10, tại Lâm Đồng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị trao đổi tình hình phát triển kinh tế - xã hội và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 2 tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh (bên trái); Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (ngồi giữa); Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (bên phải) tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị, về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác (ngồi giữa); Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (bên phải); Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái) tham dự hội nghị

Về phía tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành 2 tỉnh.

Các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (bên phải); Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (bên trái) tham dự hội nghị

Tiếp nối truyền thống, mở rộng liên kết

Phát biểu chào mừng, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang đến thăm, làm việc và tăng cường quan hệ hợp tác giữa 2 địa phương.

Ôn lại truyền thống kết nghĩa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, quan hệ giữa 2 tỉnh được vun đắp từ phong trào kết nghĩa Bắc - Nam trong những năm tháng đất nước còn chia cắt. Ngày 3/4/1960, tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ kết nghĩa; đến tháng 9/1960, tỉnh Hà Giang và tỉnh Lâm Đồng trước đây cũng tổ chức lễ kết nghĩa. Qua hơn 6 thập kỷ, những mối quan hệ ấy trở thành nền tảng lịch sử, tình cảm quý báu, hội tụ trong quan hệ giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Tuyên Quang hôm nay.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đánh giá cao những kết quả Tuyên Quang đạt được trong ổn định tổ chức bộ máy, phát triển kinh tế, đầu tư hạ tầng, chăm lo đời sống Nhân dân và giữ vững quốc phòng, an ninh. Đồng chí cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Tuyên Quang dành cho Lâm Đồng, nhất là trong khắc phục hậu quả thiên tai, thể hiện tình cảm gắn bó và trách nhiệm giữa 2 địa phương.

Theo đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, sau hợp nhất, 2 tỉnh đều có không gian phát triển rộng hơn, tiềm năng và cơ hội liên kết lớn hơn. Lợi thế kinh tế cửa khẩu, kết nối thị trường phía Bắc và Trung Quốc của Tuyên Quang có thể bổ trợ cho thế mạnh nông nghiệp, công nghiệp chế biến, kinh tế biển và du lịch của Lâm Đồng.

Quang cảnh hội nghị

2 tỉnh cần phát huy những điều kiện này để mở rộng hợp tác, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm và phát triển du lịch. Đồng chí mong muốn thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 được triển khai bằng những chương trình, công việc và sản phẩm cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, qua đó tiếp tục bồi đắp tình đoàn kết và tạo dấu mốc cho giai đoạn hợp tác mới.

Trên nền tảng quan hệ truyền thống, Lâm Đồng mong muốn hai bên nghiên cứu, thống nhất tổ chức lễ kết nghĩa giữa 2 tỉnh sau hợp nhất tại Tuyên Quang trong thời gian tới. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Tại hội nghị, 2 tỉnh trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kết quả phối hợp thời gian qua. Sau hợp nhất, tỉnh Lâm Đồng được hình thành từ 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, có diện tích hơn 24,23 nghìn km², dân số gần 3,9 triệu người với 124 đơn vị hành chính cấp xã. Không gian phát triển kết nối cao nguyên với duyên hải, có biên giới đất liền giáp Campuchia và bờ biển hướng ra Biển Đông, tạo điều kiện phát triển kinh tế đa ngành, mở rộng giao thương và liên kết vùng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo tại hội nghị

Tỉnh Tuyên Quang được hình thành từ 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, có diện tích gần 13,8 nghìn km², dân số gần 1,9 triệu người với 124 đơn vị hành chính cấp xã. Với đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc và hệ thống cửa khẩu, tỉnh có lợi thế phát triển kinh tế biên mậu, logistics và kết nối thị trường xuất nhập khẩu.

2 địa phương có nhiều điểm tương đồng khi cùng sở hữu không gian miền núi, tài nguyên rừng, bản sắc văn hóa đa dạng và các di sản được UNESCO ghi danh. Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn tại Tuyên Quang, Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông và Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại Lâm Đồng là cơ sở để hợp tác bảo tồn di sản, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tham dự hội nghị

Những lợi thế riêng cũng tạo khả năng bổ trợ giữa 2 tỉnh. Trong đó, hệ thống cửa khẩu, kho bãi tại Tuyên Quang, nhất là cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, mở ra cơ hội kết nối tiêu thụ, xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Lâm Đồng như thanh long, sầu riêng sang thị trường Trung Quốc.

Trong 9 tháng năm 2026, tăng trưởng GRDP của Lâm Đồng đạt 8,51%; Tuyên Quang ước đạt 8,04%. Hai địa phương đều tập trung phát triển hạ tầng, triển khai các dự án trọng điểm, thu hút đầu tư và khai thác nguồn lực trong không gian phát triển mới.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tham dự hội nghị

Quan hệ hợp tác thời gian qua đã có những kết quả cụ thể. Năm 2025, hội nghị kết nối giao thương tại Tuyên Quang có sự tham gia của 17 doanh nghiệp, hợp tác xã Lâm Đồng và 30 doanh nghiệp, hợp tác xã Tuyên Quang, ký kết 5 biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm. 2 tỉnh cũng duy trì giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch, trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước, phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ nhau khắc phục hậu quả thiên tai.

Cụ thể hóa hợp tác bằng công việc thiết thực

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, sau hợp nhất tỉnh Lâm Đồng có nhiều tiềm năng về khí hậu, tài nguyên khoáng sản, thủy điện, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch. Tuy nhiên, địa phương còn khoảng 70 xã thuộc diện khó khăn, đặc biệt khó khăn; địa hình chia cắt, giao thông còn hạn chế. Những điểm tương đồng với Tuyên Quang đặt ra yêu cầu tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Đồng chí đề nghị các nội dung hợp tác đã thống nhất phải sớm được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, triển khai ngay từ năm 2027, bảo đảm thiết thực và có kết quả cụ thể. Trong lĩnh vực công nghiệp, Lâm Đồng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển của địa phương.

Các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao đổi về sản phẩm mỹ nghệ được làm từ trà Shan Tuyết của tỉnh Tuyên Quang

Lâm Đồng có nguồn nông sản phong phú, với các sản phẩm như rau, củ, quả, sầu riêng ở khu vực Đắk Nông trước đây và thanh long ở Bình Thuận trước đây. Trong khi Tuyên Quang có lợi thế về hệ thống cửa khẩu và hoạt động xuất khẩu. Trên cơ sở đó, đồng chí Hồ Văn Mười đề nghị nghiên cứu kết nối giao thương, thu hút doanh nghiệp Tuyên Quang hình thành các đầu mối thu mua, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản tại cửa khẩu, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vận hành cửa khẩu.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (bên phải) và đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang (bên trái) ký thỏa thuận hợp tác giữa 2 tỉnh

Trong lĩnh vực du lịch, cùng với kết nối, quảng bá các điểm đến, Lâm Đồng mong muốn Tuyên Quang chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển du lịch cộng đồng. Tỉnh Lâm Đồng hiện có nhiều lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng nhưng hiện nay mô hình du lịch này ở địa phương phát triển chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Việc trao đổi, lựa chọn mô hình phù hợp sẽ tăng tính liên kết và đa dạng hóa sản phẩm du lịch của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho tỉnh Tuyên Quang tại hội nghị

Trên cơ sở thống nhất các nội dung, UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND tỉnh Tuyên Quang đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 dưới sự chứng kiến của Thường trực Tỉnh ủy 2 tỉnh. Thỏa thuận tập trung vào phát triển kết cấu hạ tầng, cửa khẩu, logistics; công nghiệp, thương mại, nông nghiệp; văn hóa, thể thao, du lịch; giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; công tác dân tộc, tôn giáo; y tế và bảo đảm an ninh, trật tự.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, tình cảm và sự mến khách của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí cũng bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với các ý kiến trao đổi của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tại hội nghị.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tặng quà cho tỉnh Lâm Đồng tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cho rằng, việc hợp tác giữa 2 địa phương cần được nhìn nhận, đánh giá từ những kết quả phối hợp đã có, trên cơ sở đó lựa chọn những nội dung thiết thực, rút kinh nghiệm để mở rộng sang những lĩnh vực mới, có tính đột phá. 2 tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ mới, tăng cường kết nối, hợp tác phù hợp bối cảnh và yêu cầu phát triển mới.

2 tỉnh Lâm Đồng - Tuyên Quang sẽ phát huy truyền thống, hợp tác cùng nhau phát triển

Đánh giá cao tiềm năng, lợi thế và những kết quả phát triển của tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Hầu A Lềnh bày tỏ tin tưởng tỉnh sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả các dư địa, cơ hội phát triển, từng bước trở thành tỉnh có cực tăng trưởng của khu vực. Đồng thời, khẳng định Tuyên Quang sẵn sàng phối hợp, thúc đẩy các nội dung hợp tác với tỉnh Lâm Đồng đi vào thực chất, hiệu quả trong bối cảnh mới.