Lâm Đồng: Tuyến đường ở Nam Gia Nghĩa sụt lún, sạt trượt nghiêm trọng

Để đảm bảo an toàn, địa phương đã lập rào chắn, cấm người và phương tiện lưu thông qua khu vực này.

Đường Trần Hưng Đạo (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) bị sụt lún, sạt trượt nghiêm trọng sau các đợt mưa lớn kéo dài.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại hiện trường, đoạn đường dài khoảng 500 m bị sụt lún, sạt trượt nghiêm trọng. Dọc tuyến, mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, các mảng nhựa đường gãy vỡ, bong tróc, nhiều vị trí sụt xuống tạo thành những rãnh sâu gần 1m. Một số đoạn mặt đường biến dạng, gồ ghề, xuất hiện các hõm sâu, trong khi khu vực ta luy âm tiếp tục lún, sạt trượt, cây cối mọc um tùm.

Theo báo cáo của UBND phường Nam Gia Nghĩa, đường Trần Hưng Đạo là tuyến đường hai chiều, có dải phân cách cứng. Đoạn từ nút giao đường Tô Hiến Thành đến nút giao đường Nguyễn Trung Trực, thuộc phường Nam Gia Nghĩa, xuất hiện tình trạng sụt trượt từ tháng 8/2018. Đây là tuyến đường thuộc dự án đường nối khu Trung tâm thị xã Gia Nghĩa với Trung tâm hành chính tỉnh Đắk Nông trước đây, do Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư. Công trình hoàn thành cuối năm 2012 và được bàn giao cho UBND thị xã Gia Nghĩa (cũ) quản lý, vận hành tại biên bản bàn giao ngày 8/8/2014.

Một đoạn đường Trần Hưng Đạo (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) bị sụt trượt, biến dạng do khối trượt dịch chuyển.

Đến ngày 24/8/2018, qua theo dõi, UBND thị xã Gia Nghĩa (cũ) phát hiện các vết nứt và dấu hiệu sụt trượt, có nguy cơ sạt lở cao trên tuyến đường. Địa phương sau đó ban hành thông báo tạm cấm lưu thông, đồng thời báo cáo UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) để chỉ đạo xử lý. Trong giai đoạn 2019-2024, tình trạng sụt trượt tiếp tục xảy ra, rõ hơn vào mùa mưa nhưng tốc độ dịch chuyển còn chậm. Tháng 6/2021, UBND tỉnh Đắk Nông giao Sở Giao thông vận tải kiểm tra hiện trạng, đề xuất kinh phí để tổ chức sửa chữa tạm thời. Phương án được đề xuất là sửa chữa phần đường phía ta luy dương, cho phép xe máy và một số phương tiện tải trọng nhẹ lưu thông, đồng thời rào chắn phần đường còn lại.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, chính quyền thành phố Gia Nghĩa trước đây đã triển khai vá các vị trí lún, nứt bằng bê tông xi măng nhằm hạn chế nước thấm, tổ chức cho xe máy và ô tô con lưu thông trên phần đường bên phải thuộc phía ta luy dương; phần đường bên trái được rào chắn, cấm lưu thông.

Đường Trần Hưng Đạo (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) bị sụt lún, sạt trượt nghiêm trọng.

Ngày 26/7/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 2647/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý lún, nứt đường Trần Hưng Đạo - Gia Nghĩa, giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 3 làm chủ đầu tư. Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND phường Nam Gia Nghĩa tiếp tục triển khai các biện pháp xử lý tạm thời như vá vết nứt bằng bê tông xi măng, phát quang, dọn cỏ và khơi thông rãnh đất phía ta luy dương nhằm hạn chế nước mưa chảy vào các khe nứt. Tuy nhiên, tình trạng sụt trượt ngày càng diễn biến phức tạp.

Vào ngày 8/10/2026, sau một đợt mưa lớn, khối trượt dịch chuyển, tách khỏi nền đường, tạo độ chênh cao mặt đường trên 40 cm. Trong ba ngày theo dõi gần nhất, khối trượt tiếp tục dịch chuyển khoảng 8-10 cm mỗi ngày. Những ngày gần đây, sau khi mưa khu vực sụt trượt tiếp tục dịch chuyển, khiến mức chênh lệch mặt đường tăng rõ rệt.

Lãnh đạo UBND phường Nam Gia Nghĩa cho biết, trước nguy cơ mất an toàn, UBND phường đã lập rào chắn, ban hành thông báo cấm lưu thông qua đoạn đường bị ảnh hưởng, đồng thời hướng dẫn phương tiện di chuyển theo tuyến thay thế. Địa phương yêu cầu các lực lượng liên quan sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Trong thời gian tới, phường tiếp tục theo dõi diễn biến sụt trượt, khơi thông rãnh thoát nước, duy trì rào chắn và cấm hoàn toàn phương tiện lưu thông qua khu vực này.

Một đoạn đường Trần Hưng Đạo (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) bị sụt trượt nghiêm trọng.

Trước dự báo mưa lớn còn kéo dài, nền và mặt đường có khả năng tiếp tục sụt trượt, UBND phường Nam Gia Nghĩa đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 3 khẩn trương phối hợp với địa phương theo dõi hiện trường, tổ chức khảo sát, lập và trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, lựa chọn giải pháp xử lý ổn định lâu dài. Đồng thời, địa phương kiến nghị tỉnh ưu tiên cân đối, bố trí nguồn vốn, đưa dự án xử lý lún, nứt đường Trần Hưng Đạo - Gia Nghĩa vào kế hoạch đầu tư và tổ chức triển khai trong năm 2027.

Để bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian cấm đường, UBND phường cũng đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an phường Nam Gia Nghĩa tổ chức chốt chặn, phân luồng, hướng dẫn phương tiện; tăng cường bảo đảm an toàn trên đường Đinh Tiên Hoàng, tuyến được lựa chọn để thay thế đoạn đường Trần Hưng Đạo đang xảy ra sụt trượt.