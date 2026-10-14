Lâm Đồng tuyên dương gương thanh niên sống đẹp, tình nguyện tiêu biểu năm 2026

Đồng chí Hà Thị Hạnh (bên phải), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cùng các đại biểu tham dự

Đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, hội, đoàn thể tham dự.

Các đại biểu tham dự chương trình

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10) không chỉ là dịp ôn lại chặng đường vẻ vang, tri ân các thế hệ đi trước mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Các đại biểu tham dự chương trình

Đối với tuổi trẻ Lâm Đồng, truyền thống 70 năm của hội càng được tiếp nối bằng những dấu ấn rất riêng. Đó là tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp thanh niên; là khát vọng xây dựng quê hương; là tinh thần tình nguyện vì cộng đồng; là sự năng động, sáng tạo trong học tập, lao động, khởi nghiệp, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng H'Hồng phát biểu tại chương trình

Tại tọa đàm “Thanh niên Lâm Đồng - Tự hào truyền thống 70 năm lịch sử vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam: Xây dựng tổ chức hội vững mạnh trong giai đoạn mới”, các đại biểu, cán bộ hội qua các thời kỳ và thanh niên tiêu biểu cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công tác, kế thừa truyền thống, đổi mới phương thức hoạt động hội trong giai đoạn mới.

Tọa đàm “Thanh niên Lâm Đồng - Tự hào truyền thống 70 năm lịch sử vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam: Xây dựng tổ chức hội vững mạnh trong giai đoạn mới”

Các ý kiến tập trung vào việc phát huy tinh thần đoàn kết, tình nguyện, sáng tạo; xây dựng tổ chức hội gần gũi, thiết thực, trở thành nơi tập hợp, đồng hành với thanh niên trong học tập, lập thân, lập nghiệp và tham gia giải quyết những vấn đề của cộng đồng.

Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh tặng hoa chúc mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10)

Dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao Bằng khen cho 53 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện năm 2026; tuyên dương 5 gương “Tỏa sáng nghị lực Việt” tỉnh Lâm Đồng năm 2026.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tuyên dương các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện năm 2026

Ban Tổ chức trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” của Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho anh Nguyễn Hữu Nhơn, Giám đốc Công ty TNHH Nấm Linh Chi; Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 17 cá nhân nhằm ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng và phát triển thế hệ trẻ Việt Nam.

Trao Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các cá nhân tiêu biểu

Chương trình cũng đã phát động công trình nhiệm kỳ 2026 - 2029: “Thắp sáng đường cờ Tổ quốc: Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” và công trình “Ngôi nhà thanh niên”.

Tuyên dương 5 gương “Tỏa sáng nghị lực Việt” tỉnh Lâm Đồng năm 2026

Thông qua các hoạt động, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tiếp tục khẳng định vai trò tập hợp, đoàn kết thanh niên; tạo môi trường để người trẻ rèn luyện, trưởng thành và phát huy tinh thần trách nhiệm với xã hội.

Qua đó, lan tỏa những việc làm ý nghĩa, khuyến khích thanh niên sống đẹp, sống có ích, tiếp nối truyền thống bằng những hành động thiết thực vì sự phát triển của quê hương.

Trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” của Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho anh Nguyễn Hữu Nhơn, Giám đốc Công ty TNHH Nấm Linh Chi

Các đại biểu ấn nút phát động triển khai công trình nhiệm kỳ 2026 - 2029: “Thắp sáng đường Cờ Tổ quốc: Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” và công trình “Ngôi nhà thanh niên"

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình