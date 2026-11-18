Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng Đoàn Minh Tâm phát biểu khai mạc buổi lễ

Tại buổi lễ, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tuyên dương 85 giáo viên trẻ tiêu biểu và 73 học sinh, sinh viên có thành tích nổi bật trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện và hoạt động cộng đồng.

Các danh hiệu nhằm ghi nhận những nỗ lực, thành tích của đội ngũ nhà giáo trẻ, học sinh, sinh viên; đồng thời lan tỏa tinh thần học tập, sáng tạo, rèn luyện và cống hiến trong thế hệ trẻ.

Hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện của các cá nhân tiêu biểu

Trong số các gương mặt được tuyên dương, em Đặng Huy Hậu, Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt, nổi bật với thành tích tin học quốc tế. Với những thành tích xuất sắc, Hậu được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng trao danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cho các thầy, cô giáo

Ở lĩnh vực giáo dục, cô Bùi Thị Mỹ Linh, giáo viên Trường THCS Ka Đô, xã Ka Đô, được ghi nhận bởi sự tận tụy trong giảng dạy, tích cực tham gia công tác Đội và hoạt động tình nguyện, đồng thời đạt danh hiệu Huấn luyện viên cấp II Trung ương.

85 thầy cô giáo nhận danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu"

Trong khối sinh viên, em Lê Minh Anh Đạt, sinh viên Trường Đại học Phan Thiết và Phan Thị Hồng Thắm, Trường Cao đẳng Bình Thuận là gương mặt tiêu biểu với thành tích học tập tốt, tích cực tham gia hoạt động, rèn luyện.

Tỉnh Đoàn Lâm Đồng trao tặng danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện"

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện của các cá nhân tiêu biểu. Hoạt động đã truyền cảm hứng, khuyến khích đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần vượt khó, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng.

11 thầy cô giáo của tỉnh Lâm Đồng được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026

Dịp này, Lâm Đồng có 11 giáo viên được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026. Đây là những thầy, cô đang công tác tại các trường, điểm trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, luôn nỗ lực vượt khó, tận tụy với sự nghiệp giáo dục.

Ban Tổ chức cũng trao chứng nhận cho các thí sinh tỉnh Lâm Đồng đoạt giải tại vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Sáng tạo Robotics lần thứ VI năm 2026.

Ban Tổ chức trao chứng nhận cho các thí sinh đoạt giải tại vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Sáng tạo Robotics lần thứ VI năm 2026

Thông qua chương trình, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tiếp tục lan tỏa những tấm gương nhà giáo, học sinh, sinh viên tiêu biểu; tạo động lực để thế hệ trẻ không ngừng học tập, rèn luyện, sáng tạo và đóng góp cho sự phát triển của địa phương.