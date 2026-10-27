Lâm Đồng tuyên dương 108 thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo tiêu biểu

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các cụm thi đua tham gia liên hoan

Tại liên hoan, các đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động trò chơi lớn với các thử thách đòi hỏi sự phối hợp, tư duy và khả năng xử lý tình huống; đồng thời tranh tài tại hội thi ẩm thực, giới thiệu những món ăn đặc trưng của các dân tộc, vùng miền.

Hội thi ẩm thực, giới thiệu những món ăn đặc trưng của các dân tộc, vùng miền

Với sự khéo léo và sáng tạo trong chế biến, trình bày món ăn, các đội đã góp phần làm nổi bật nét phong phú trong văn hóa ẩm thực địa phương. Kết quả, cụm thi đua số 2 giành giải Nhất, cụm số 4 đạt giải Nhì; các cụm số 5, 8 và 11 đồng giải Ba.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Trương Minh Quang (bên phải) trao giải Nhất cho Cụm số 2

Điểm nhấn trong chương trình buổi tối là phần trình diễn trang phục truyền thống với chủ đề “Tự hào bản sắc dân tộc”, có sự tham gia của 11 cụm thi đua đại diện cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc

Những bộ trang phục với màu sắc, hoa văn và họa tiết đặc trưng góp phần giới thiệu vẻ đẹp văn hóa của mỗi dân tộc, khơi dậy niềm tự hào về nguồn cội trong thế hệ trẻ. Chương trình còn có các tiết mục giao lưu văn nghệ, tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa đa sắc màu.

Ban Tổ chức trao giải Nhất phần trình diễn trang phục truyền thống cho Cụm số 7

Tại chương trình, Ban Tổ chức tuyên dương 108 thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo tiêu biểu năm 2026. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực của các cá nhân trong công tác Đoàn, Hội, phong trào thanh thiếu nhi và hoạt động vì cộng đồng.

Ban Tổ chức tuyên dương các thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo tiêu biểu năm 2026

Phát biểu tại chương trình, chị H’Hồng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh việc tạo điều kiện để thanh niên các dân tộc, tín đồ tôn giáo phát huy năng lực, tăng cường sự gắn bó và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến.

Qua đó, tổ chức Đoàn - Hội tiếp tục khuyến khích tuổi trẻ tham gia các phong trào tình nguyện, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống và đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Chị H’ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại liên hoan

Với chuỗi hoạt động phong phú, liên hoan tạo cơ hội để thanh niên thể hiện tài năng, tìm hiểu những nét văn hóa đặc trưng và chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng. Những trải nghiệm tại chương trình góp phần bồi đắp sự thấu hiểu giữa các dân tộc, đồng thời lan tỏa hình ảnh tuổi trẻ Lâm Đồng năng động, trách nhiệm và giàu khát vọng.

Các cụm thi đua chụp ảnh lưu niệm tại liên hoan