Lâm Đồng: Tuy Đức tăng cường bảo vệ an ninh mùa thu hoạch cà phê

Xã Tuy Đức chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng dân quân, Đồn Biên phòng Tuy Đức và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn

Những ngày này, trên các tuyến đường và vùng sản xuất cà phê ở xã Tuy Đức, không khí thu hoạch diễn ra khẩn trương. Cà phê là một trong những cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho nhiều hộ dân. Vì vậy, bảo đảm an ninh trật tự trong mùa thu hoạch được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm bảo vệ thành quả lao động của người dân.

Thực tế cho thấy, vào thời điểm nông sản bước vào vụ thu hoạch, giá trị kinh tế của cà phê tăng cao cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi trộm cắp, tiêu thụ nông sản không rõ nguồn gốc và những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Đặc biệt, tại các khu vực vườn rẫy xa khu dân cư, việc quản lý, bảo vệ tài sản đòi hỏi sự chủ động của cả lực lượng chức năng và người dân.

Trước tình hình đó, xã Tuy Đức tập trung chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng dân quân, Đồn Biên phòng Tuy Đức và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn. Các tuyến đường liên thôn, bon, khu vực giáp ranh và vùng sản xuất tập trung được chú trọng, nhất là vào ban đêm và những khung giờ dễ phát sinh vi phạm.

Đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tuy Đức Trần Văn Sĩ, yêu cầu các lực lượng chủ động nắm tình hình, tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phối hợp bảo vệ tài sản, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trong suốt mùa thu hoạch cà phê.

Không chỉ dựa vào sự vào cuộc của lực lượng chức năng, địa phương còn chú trọng phát huy vai trò tự quản của người dân trong bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Các hộ trồng cà phê được vận động chủ động bảo vệ vườn rẫy, không để nông sản sau thu hoạch ở nơi thiếu an toàn, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn.

Nhờ tình hình an ninh trật tự được giữ ổn định, người dân trên địa bàn xã Tuy Đức yên tâm tập trung thu hoạch cà phê, bảo đảm năng suất và chất lượng nông sản.

Đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tuy Đức Trần Văn Sĩ, yêu cầu các lực lượng chủ động nắm tình hình, tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phối hợp bảo vệ tài sản, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trong suốt mùa thu hoạch cà phê

Gia đình chị Phạm Thị Tâm, ở thôn 2, xã Tuy Đức hiện có 2 ha cà phê, năng suất ổn định khoảng 6 tấn/ha. Theo chị Tâm, những năm gần đây, tình hình an ninh trật tự tại khu vực sản xuất ổn định, không xảy ra tình trạng mất trộm cà phê, giúp gia đình yên tâm đầu tư chăm sóc và thu hoạch.

Cùng với đó, gia đình ông Vũ Văn Thìn có 3 ha cà phê, năng suất bình quân khoảng 5 tấn/ha. Hiện gia đình ông đang tập trung thu hoạch cà phê. Ông Thìn cho biết, tình hình an ninh trật tự tại địa phương ổn định, người dân thuận lợi trong quá trình thu hoạch và bảo quản nông sản.

Với đặc thù là xã biên giới có địa bàn rộng, nhiều khu vực sản xuất nông nghiệp nằm xa trung tâm, việc bảo đảm an ninh mùa thu hoạch cà phê cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, các lực lượng và Nhân dân. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ thành quả lao động, tạo điều kiện để người dân Tuy Đức thu hoạch cà phê an toàn, hiệu quả, ổn định đời sống và phát triển kinh tế địa phương./.