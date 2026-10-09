Lâm Đồng: Tuy Đức gặp mặt doanh nghiệp, kết nối thu hút đầu tư

Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư, hộ sản xuất, kinh doanh năm 2026

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã. Chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Văn Sĩ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Nguyễn Hữu Lực và đồng chí Lê Đình Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cùng khoảng 200 đại biểu là doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Đức phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trần Văn Sĩ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tuy Đức phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được xem phóng sự giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và thu hút đầu tư của xã Tuy Đức; nghe tham luận của một số đơn vị.

Tại hội nghị các đại biểu đã tiến hành thảo luận tập trung trao đổi về giải pháp phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư; những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là các vấn đề liên quan đến chính sách thuế, mã số thuế, thủ tục thuê đất, thủ tục hành chính và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Qua đó, các doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã và hộ kinh doanh đề xuất những giải pháp thiết thực, góp phần tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường kết nối, hợp tác và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của xã Tuy Đức trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Thị Phượng đề nghị UBND xã và các cơ quan chuyên môn tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã và hộ kinh doanh; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; phát huy tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND xã Tuy Đức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty TNHH Đại Việt ESG và Công ty Cổ phần Phúc Sinh Đắk Nông giai đoạn 2026 - 2031; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Lái xe Tiến Đạt

Tại hội nghị, UBND xã Tuy Đức đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty TNHH Đại Việt ESG và Công ty Cổ phần Phúc Sinh Đắk Nông giai đoạn 2026 - 2031; đồng thời ký kết ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Lái xe Tiến Đạt. Hoạt động ký kết nhằm tăng cường kết nối, mở rộng cơ hội hợp tác, thu hút nguồn lực đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Dịp này, UBND xã Tuy Đức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội tại địa phương. Sau lễ ký kết và trao thưởng, các đồng chí lãnh đạo xã cùng đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư và các đơn vị chụp hình lưu niệm./.

UBND xã Tuy Đức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội tại địa phương

Các đồng chí lãnh đạo xã cùng đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư và các đơn vị chụp hình lưu niệm