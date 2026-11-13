Lâm Đồng: Tưởng niệm Hòa thượng Thích Toàn Đức - nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

Hòa thượng Thích Toàn Đức, thế danh Hoàng Dương, pháp danh Nguyên Thọ, tự Toàn Đức, hiệu Tự Tại, sinh ngày 28-2-1940 tại làng Trà Trì, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng cũ, tỉnh Quảng Trị. Năm 1951, ngài xuất gia với Hòa thượng Thích Diệu Hoằng tại chùa Diệu Đế (TP.Huế). Sau thời gian tu học và hành đạo tại nhiều nơi, năm 1968, ngài về Lâm Đồng và được bổ nhiệm trú trì chùa Linh Thắng, Di Linh vào năm 1969.

Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng cùng chư tôn đức thành kính tưởng niệm

Gắn bó với vùng đất Di Linh gần nửa thế kỷ, cố Hòa thượng dành trọn cuộc đời củng cố sinh hoạt Phật giáo tại địa phương, xây dựng các ban ngành, hướng dẫn Phật tử tu học và vận động thành lập Ký nhi viện Kiều Đàm để chăm sóc trẻ nhỏ. Ngài khai sơn, xây dựng nhiều ngôi chùa tại các địa phương trong huyện Di Linh cũ; trong đó có chùa Linh Hòa, Linh Phúc, Linh Bảo, Linh Trung và Phổ Độ. Chùa Linh Thắng được ngài cùng Phật tử đại trùng tu từ năm 1994, khánh thành năm 2007.

Trang nghiêm khóa lễ

Trong hoạt động Giáo hội, từ năm 1986 đến 2016, ngài đảm nhiệm cương vị Chánh Ban Đại diện Phật giáo huyện Di Linh cũ; từng giữ chức Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó Thường trực Ban Trị sự, rồi Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, đồng thời làm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh. Trên các cương vị, ngài đều tận tuỵ phụng sự, góp phần xây dựng tổ chức Giáo hội và đào tạo Tăng Ni. Ngài cũng tích cực tham gia công tác xã hội, chăm lo đời sống tinh thần của người dân và đóng góp vào các hoạt động chung tại địa phương.

Môn đồ đệ tử tác trình duyên sự

Tháng 9 năm Mậu Tuất (2018), ngài làm Hòa thượng Đàn đầu, kiêm Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn Đạo Quang tại Lâm Đồng. Ngày 10-11-2018, sau chuyến hoằng pháp và thăm viếng chư tôn túc tại Hoa Kỳ, ngài xả báo thân, trụ thế 79 năm, 51 hạ lạp. Nhục thân của ngài được đưa về an táng và nhập bảo tháp tại chùa Linh Thắng.

Lễ húy nhật là dịp để môn đồ pháp quyến và Phật tử tưởng niệm, tri ân bậc tôn sư đã dành một đời hoằng pháp, lợi sinh. Dù thân tứ đại đã trở về với cát bụi, đạo hạnh và những đóng góp của Hòa thượng vẫn là tấm gương để hàng hậu học tiếp nối trên con đường phụng sự Đạo pháp và dân tộc