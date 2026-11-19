Một công trình cấp nước sinh hoạt tại xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, UBND tỉnh đã ban hành phương án giao công trình thủy lợi và điều chuyển công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn tại khu vực tỉnh Lâm Đồng (cũ). Đồng thời, ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn.

Theo đó, các công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh được giao cho 2 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc tỉnh quản lý, khai thác, gồm Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận. UBND cấp xã được phân cấp quản lý các công trình thủy lợi nội đồng, đê bao, kè sông, kè biển và các công trình thủy lợi khác.

Đã bàn giao 61 công trình thủy lợi

Trong quá trình triển khai, công tác bàn giao công trình thủy lợi tại khu vực tỉnh Lâm Đồng (cũ) đã cơ bản hoàn thành. Cụ thể, ngày 14/10/2026, Trung tâm Quản lý đầu tư và Khai thác thủy lợi Lâm Đồng hoàn thành bàn giao 23 công trình, 60 nhân sự cùng tài chính và hồ sơ liên quan cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông.

Tiếp đó, ngày 21/10/2026, đơn vị tiếp tục bàn giao 38 công trình, 102 nhân sự cùng tài chính và hồ sơ cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận.

Như vậy, tổng cộng 61 công trình thủy lợi và 162 nhân sự đã được chuyển giao cho hai công ty tiếp nhận quản lý, khai thác. Các đơn vị cũng đã bố trí công việc cho nhân sự được chuyển giao theo quy định.

Bên cạnh đó, tỉnh đã hoàn thành chuyển nhiệm vụ quản lý 7 dự án đầu tư thuộc lĩnh vực thủy lợi do Trung tâm Quản lý đầu tư và Khai thác thủy lợi Lâm Đồng làm chủ đầu tư. Trong đó, 3 dự án được chuyển sang Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông và 4 dự án chuyển sang Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận tiếp tục quản lý.

Việc chuyển giao được thực hiện nhằm bảo đảm công tác quản lý, vận hành và triển khai các dự án thủy lợi được duy trì liên tục, phục vụ sản xuất và đời sống người dân.

Vướng mắc trong chuyển giao công trình cấp nước

Khác với công trình thủy lợi, việc điều chuyển các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn vẫn chưa hoàn thành. Sở Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát danh mục, hiện trạng tài sản và thống nhất đơn vị tiếp nhận để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Một trong những khó khăn lớn là hồ sơ pháp lý của nhiều công trình chưa đầy đủ. Theo báo cáo, phần lớn công trình chuyển giao thiếu quyết định đầu tư, biên bản nghiệm thu và hồ sơ quyết toán hoàn thành; 100% công trình thiếu hồ sơ đất đai và giấy phép khai thác tài nguyên nước. Một số ban quản lý dự án không còn chức năng hoặc không có kinh phí duy tu, sửa chữa từ năm 2025 khiến hồ sơ tài sản bị thất lạc.

Bên cạnh đó, thủ tục điều chuyển tài sản cần nhiều thời gian. Theo quy định, thời gian thực hiện các thủ tục có thể kéo dài từ 75 đến 120 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, chưa kể thời gian bàn giao. Do đó, việc hoàn thành điều chuyển trong tháng 11/2026 như kế hoạch ban đầu khó bảo đảm về mặt trình tự pháp lý.

Cơ chế tài chính và giá nước cũng tạo thêm áp lực cho đơn vị tiếp nhận. Khung giá nước sạch sinh hoạt nông thôn hiện ở mức từ 2.000 đến 11.000 đồng/m³, trong khi giá mua sỉ qua đồng hồ tổng cao. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn là đơn vị tự chủ 100% chi thường xuyên, không có nguồn bù lỗ đối với các công trình hoạt động kém hiệu quả hoặc thất thoát nước cao.

Ngoài ra, đơn vị đang phải tập trung nhân lực để quản lý và giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 gần 100 tỷ đồng trước ngày 31/1/2027. Vì vậy, chưa có đủ nhân lực trực tiếp tiếp nhận, sửa chữa mạng lưới cấp nước phân tán tại khu vực Lâm Đồng (cũ).

Đề xuất hoàn thành chuyển giao trong năm 2027

Đối với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã xây dựng dự thảo đề án sáp nhập Trung tâm Quản lý đầu tư và Khai thác thủy lợi Lâm Đồng. Thời điểm sáp nhập dự kiến là ngày 1/2/2027. Việc chưa thực hiện ngay nhằm tránh ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác quyết toán năm 2025 và 2026 của hai đơn vị.

Trước những khó khăn trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh cho phép điều chỉnh tiến độ điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn. Theo đề xuất, thủ tục sẽ hoàn thành trong quý I/2027, việc điều chuyển và bàn giao thực hiện trong quý II/2027.

Sở cũng đề xuất đánh giá, phân loại 69 công trình cấp nước tại địa bàn 30 xã, phường thuộc tỉnh Lâm Đồng (cũ), hiện do các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quản lý, làm cơ sở tham mưu phương án xử lý phù hợp.

Đối với viên chức chịu tác động từ việc sáp nhập, Sở kiến nghị thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 29/5/2026 của HĐND tỉnh.

Việc kiện toàn tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhằm sắp xếp đầu mối quản lý phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Quá trình này cần bảo đảm đúng quy định, đồng thời duy trì hoạt động vận hành công trình liên tục, phục vụ sản xuất và dân sinh trên địa bàn tỉnh./.