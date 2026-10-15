Lâm Đồng từng bước hoàn thiện dữ liệu phát thải khí nhà kính

Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV là những doanh nghiệp được đưa vào diện rà soát phục vụ kiểm kê khí nhà kính

Doanh nghiệp trước yêu cầu giảm phát thải

Hoạt động sản xuất công nghiệp, khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng… đều tiêu thụ điện, nhiên liệu, có thể phát sinh khí nhà kính đáng kể. Để giảm phát thải, doanh nghiệp cần xác định nguồn phát sinh, theo dõi mức tiêu hao năng lượng và tìm giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất của từng cơ sở.

Tại Lâm Đồng, các cơ sở được rà soát có quy mô và đặc điểm hoạt động khác nhau, từ khai thác, chế biến bô xít, sản xuất alumin đến sản xuất điện, hóa chất và chế biến công nghiệp. Trong số này có Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV, Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Lâm Đồng, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2… là những doanh nghiệp được đưa vào diện rà soát phục vụ kiểm kê khí nhà kính.

Việc đưa các cơ sở vào diện rà soát nhằm thu thập thông tin phục vụ kiểm kê khí nhà kính, đồng thời tạo cơ sở xem xét mức tiêu thụ điện năng và nguồn phát thải trong hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, các đơn vị thuộc diện rà soát hay đã thực hiện kiểm kê chưa đồng nghĩa với việc cơ sở đã triển khai hiệu quả các giải pháp giảm phát thải.

Ở lĩnh vực năng lượng, Lâm Đồng có 97 dự án nguồn điện năng lượng tái tạo đang hoạt động, tổng công suất 3.887,89 MW, chiếm 47,17% tổng công suất nguồn điện toàn tỉnh. Trong đó, thủy điện có 58 dự án, công suất 2.325,31 MW; điện gió có 11 dự án, công suất 404,2 MW; điện mặt trời tập trung có 28 dự án, công suất 1.158,38 MW.

Tỉnh định hướng phát triển thêm các nguồn năng lượng tái tạo trong giai đoạn 2026 - 2030, trong đó có điện gió và điện mặt trời. Cùng với xu hướng này, các cơ sở sản xuất cần theo dõi mức tiêu thụ điện, nhiên liệu, hoàn thiện dữ liệu và lựa chọn giải pháp tiết kiệm năng lượng phù hợp. Hiệu quả giảm phát thải cần được đánh giá trên cơ sở số liệu hoạt động và kết quả thực tế tại từng cơ sở.

Việc mở rộng dự án điện mặt trời giúp hạn chế nguồn phát thải khí nhà kính

Tuy nhiên, chuyển đổi công nghệ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chi phí đầu tư ban đầu, khả năng tiếp cận công nghệ và nhân lực có chuyên môn về kiểm kê khí nhà kính có thể trở thành rào cản, nhất là với những doanh nghiệp chưa có hệ thống theo dõi riêng. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, việc hướng dẫn, cập nhật dữ liệu và hỗ trợ thực hiện các quy định cũng là phần việc cần thiết trong quản lý.

Rà soát nguồn phát thải, hoàn thiện dữ liệu

Để có cơ sở theo dõi, quản lý các nguồn phát thải, Sở Công thương Lâm Đồng đã điều tra, khảo sát 100 doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý. Qua đó, 65 doanh nghiệp gửi phiếu khảo sát, đạt 65% số doanh nghiệp được khảo sát.

Nội dung khảo sát tập trung vào quy mô, sản lượng sản xuất; mức tiêu hao điện, nhiên liệu, nguyên vật liệu; các nguồn phát thải trực tiếp, gián tiếp; tình hình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện các giải pháp giảm phát thải. Những thông tin này là đầu vào phục vụ tính toán lượng phát thải, cập nhật danh sách cơ sở thuộc diện kiểm kê.

Đầu tư điện gió góp phần bổ sung nguồn điện tái tạo, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và hạn chế phát thải khí nhà kính trong quá trình sản xuất điện

Kết quả rà soát bước đầu đã xác định 22 cơ sở thuộc diện phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Trong số này có 11 cơ sở đã thực hiện kiểm kê, 6 cơ sở chưa thực hiện và 5 cơ sở cần tiếp tục rà soát, bổ sung thông tin.

Theo bà Cao Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Công thương, qua khảo sát, mức độ đầy đủ của thông tin, số liệu hoạt động giữa các cơ sở còn khác nhau. Một số đơn vị đã có hệ thống theo dõi, thống kê tương đối đầy đủ về sản lượng, điện năng và nhiên liệu sử dụng. Trong khi đó, cũng còn không ít cơ sở chưa có hệ thống thống kê riêng phục vụ kiểm kê khí nhà kính, còn gặp khó khăn khi xác định nguồn phát thải, phân loại nhiên liệu và cung cấp số liệu theo đúng đơn vị, kỳ thống kê.

Trong thời gian tới, ngành công thương sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật dữ liệu và phối hợp với các cơ quan liên quan để hướng dẫn những cơ sở thuộc đối tượng thực hiện kiểm kê. Các doanh nghiệp cũng được đề nghị chủ động thống kê nguồn phát thải, thực hiện báo cáo và thẩm định theo quy định, đồng thời nghiên cứu giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, cải tiến công nghệ.

Theo danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2025 được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2722/QĐ-UBND/2026, toàn tỉnh có 48 cơ sở thuộc nhóm sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, vận tải và 8 cơ sở thuộc nhóm xây dựng. Đây là nguồn thông tin quan trọng để tiếp tục đối chiếu, rà soát các cơ sở cần quản lý trong lĩnh vực phát thải khí nhà kính.