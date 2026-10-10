Lâm Đồng tưng bừng khai mạc Lễ hội Katê năm 2026

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích (bên trái) dự khai mạc Lễ hội Katê

Dự lễ hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; Tôn Thiện San, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh; các vị chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức người Chăm tại các địa phương trong tỉnh và hàng ngàn người dân, du khách.

Đồng chí Tôn Thiện San, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (ngoài cùng bên phải) cùng các đại biểu tham gia khai mạc Lễ hội Katê năm 2026

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tôn Thiện San cho biết, Lâm Đồng là vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, nơi 49 dân tộc anh em cùng sinh sống, đoàn kết, gắn bó và cùng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tôn Thiện San phát biểu tại lễ khai mạc

Trong bức tranh văn hóa đa dạng ấy, đồng bào Chăm là một cộng đồng có bề dày lịch sử, với kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, góp phần làm nên bản sắc văn hóa độc đáo của tỉnh nhà.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc

Lễ hội Katê là lễ hội truyền thống tiêu biểu và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn giáo. Đây là dịp để đồng bào tưởng nhớ công lao các vị vua, các bậc tiền nhân và tổ tiên đã có công dựng nước, giữ nước, gìn giữ truyền thống dân tộc; đồng thời cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Các đại biểu dự khai mạc Lễ hội Katê

Lễ hội Katê còn là không gian văn hóa đặc sắc, nơi hội tụ và trao truyền những giá trị truyền thống và phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào Chăm qua nhiều thế hệ, góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Toàn cảnh khai mạc Lễ hội Katê

Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của các cấp, ngành và sự chung sức của cộng đồng người Chăm, Lễ hội Katê sẽ tiếp tục được gìn giữ, trao truyền cho các thế hệ mai sau. Đồng thời, từng bước trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tôn Thiện San

Sư cả Thông Minh Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Điều hành các nghi lễ trong Lễ hội Katê năm 2026 cho biết: Việc duy trì tổ chức Lễ hội Katee hằng năm tại di tích tháp Pô Sah Inư thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Chăm tại Lâm Đồng.

Sư cả Thông Minh Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Điều hành các nghi lễ trong Lễ hội Katê năm 2026 phát biểu

Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo tồn, gìn giữ và phát huy tốt giá trị của lễ hội để phục vụ đời sống, sinh hoạt văn hóa tinh thần, tôn giáo, tín ngưỡng vốn gắn chặt với cộng đồng người Chăm từ bao đời nay. Sư cả Thông Minh Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh Lâm Đồng

Lãnh đạo tỉnh tặng quà và hoa chúc mừng Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh Lâm Đồng và đồng bào Chăm nhân dịp Lễ hội Katê năm 2026

Ngay sau phần khai mạc, Lễ hội Katê bước vào nghi thức quan trọng nhất là Lễ Nghinh rước trang phục Nữ thần Pô Sah Inư. Dưới sự điều hành của các chức sắc tôn giáo, lễ rước y trang của nữ thần diễn ra nghiêm trang nhưng không kém phần đặc sắc.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh Lâm Đồng

Dòng người rước y trang Nữ thần kéo dài từ sân lễ khai mạc lên đến tháp chính. Tiếp sau đó là các nghi thức của phần lễ như: mở cửa tháp chính, tắm bệ thờ Linga - Yoni, mặc trang phục, đại lễ cúng mừng Katê tại tháp chính… nguyện cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an.

Dưới sự điều hành của các chức sắc tôn giáo, lễ rước y trang của Nữ thần diễn ra nghiêm trang

Theo truyền thống hằng năm, Lễ hội Katê của đồng bào Chăm tỉnh Lâm Đồng được tổ chức bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 theo lịch Chăm (vào tháng 9 hoặc tháng 10 dương lịch) và diễn ra trong một không gian rộng lớn từ đền tháp cho đến các xóm làng rồi đến các dòng tộc, gia đình tạo thành một dòng chảy lễ hội xuyên suốt, liên tục, đặc sắc và riêng biệt.

Múa Chăm luôn là tiết mục hấp dẫn, thu hút du khách và người dân

Với chủ đề “Lễ hội Katê - Bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản văn hóa Chăm”, lễ hội năm nay có nhiều hoạt động bên lề đặc sắc như: thi thổi kèn saranai, thi trình diễn trang trí lễ vật trên Thônla và Cổ bồng; trình diễn nghề dệt thổ cẩm, làm gốm, ẩm thực truyền thống, các trò chơi dân gian...

Tưng bừng các tiết mục múa Chăm dưới chân tháp Po Sah Inư

Ngoài ra, còn có triển lãm chuyên đề “Di sản văn hóa Chăm” với 100 hiện vật tiêu biểu và các chương trình văn nghệ mang đậm dấu ấn Chăm.

Được biết, Lễ hội Katê năm 2026 còn diễn ra tại Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm (xã Bắc Bình) trong 2 ngày 11 - 12/10/2026.

Chuẩn bị thực hiện nghi lễ Nghinh rước trang phục của Nữ thần Pô Sah Inư

Lễ rước y trang của Nữ thần diễn ra nghiêm trang nhưng không kém phần đặc sắc

Du khách nước ngoài thích thú xem các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc Chăm