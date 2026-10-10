Lâm Đồng tưng bừng khai mạc Lễ hội Katê năm 2026
Sáng 10/10, tại di tích tháp Pô Sah Inư, phường Phú Thủy (Lâm Đồng), Lễ hội Katê năm 2026 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn giáo tỉnh Lâm Đồng đã chính thức khai mạc.
Dự lễ hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; Tôn Thiện San, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh; các vị chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức người Chăm tại các địa phương trong tỉnh và hàng ngàn người dân, du khách.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tôn Thiện San cho biết, Lâm Đồng là vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, nơi 49 dân tộc anh em cùng sinh sống, đoàn kết, gắn bó và cùng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Trong bức tranh văn hóa đa dạng ấy, đồng bào Chăm là một cộng đồng có bề dày lịch sử, với kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, góp phần làm nên bản sắc văn hóa độc đáo của tỉnh nhà.
Lễ hội Katê là lễ hội truyền thống tiêu biểu và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn giáo. Đây là dịp để đồng bào tưởng nhớ công lao các vị vua, các bậc tiền nhân và tổ tiên đã có công dựng nước, giữ nước, gìn giữ truyền thống dân tộc; đồng thời cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Lễ hội Katê còn là không gian văn hóa đặc sắc, nơi hội tụ và trao truyền những giá trị truyền thống và phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào Chăm qua nhiều thế hệ, góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của các cấp, ngành và sự chung sức của cộng đồng người Chăm, Lễ hội Katê sẽ tiếp tục được gìn giữ, trao truyền cho các thế hệ mai sau. Đồng thời, từng bước trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tôn Thiện San
Sư cả Thông Minh Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Điều hành các nghi lễ trong Lễ hội Katê năm 2026 cho biết: Việc duy trì tổ chức Lễ hội Katee hằng năm tại di tích tháp Pô Sah Inư thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Chăm tại Lâm Đồng.
Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo tồn, gìn giữ và phát huy tốt giá trị của lễ hội để phục vụ đời sống, sinh hoạt văn hóa tinh thần, tôn giáo, tín ngưỡng vốn gắn chặt với cộng đồng người Chăm từ bao đời nay.
Sư cả Thông Minh Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh Lâm Đồng
Ngay sau phần khai mạc, Lễ hội Katê bước vào nghi thức quan trọng nhất là Lễ Nghinh rước trang phục Nữ thần Pô Sah Inư. Dưới sự điều hành của các chức sắc tôn giáo, lễ rước y trang của nữ thần diễn ra nghiêm trang nhưng không kém phần đặc sắc.
Dòng người rước y trang Nữ thần kéo dài từ sân lễ khai mạc lên đến tháp chính. Tiếp sau đó là các nghi thức của phần lễ như: mở cửa tháp chính, tắm bệ thờ Linga - Yoni, mặc trang phục, đại lễ cúng mừng Katê tại tháp chính… nguyện cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an.
Theo truyền thống hằng năm, Lễ hội Katê của đồng bào Chăm tỉnh Lâm Đồng được tổ chức bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 theo lịch Chăm (vào tháng 9 hoặc tháng 10 dương lịch) và diễn ra trong một không gian rộng lớn từ đền tháp cho đến các xóm làng rồi đến các dòng tộc, gia đình tạo thành một dòng chảy lễ hội xuyên suốt, liên tục, đặc sắc và riêng biệt.
Với chủ đề “Lễ hội Katê - Bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản văn hóa Chăm”, lễ hội năm nay có nhiều hoạt động bên lề đặc sắc như: thi thổi kèn saranai, thi trình diễn trang trí lễ vật trên Thônla và Cổ bồng; trình diễn nghề dệt thổ cẩm, làm gốm, ẩm thực truyền thống, các trò chơi dân gian...
Ngoài ra, còn có triển lãm chuyên đề “Di sản văn hóa Chăm” với 100 hiện vật tiêu biểu và các chương trình văn nghệ mang đậm dấu ấn Chăm.
Được biết, Lễ hội Katê năm 2026 còn diễn ra tại Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm (xã Bắc Bình) trong 2 ngày 11 - 12/10/2026.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lam-dong-tung-bung-khai-mac-le-hoi-kate-nam-2026-468642.html