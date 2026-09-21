Lâm Đồng: Trường tiểu học Vĩnh Hảo tiếp nhận hệ thống điện mặt trời

Hệ thống điện mặt trời có công suất 17kW. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Hệ thống gồm các tấm pin điện mặt trời có công suất 17kW, thiết bị lưu trữ năng lượng, hành lang tuyên truyền phổ biến khoa học về sản xuất điện mặt trời... Tại buổi lễ, các em học sinh được chuyên gia giới thiệu quy trình sản xuất điện từ nguồn năng lượng mặt trời, cách vận hành hệ thống hiệu quả và những hành động cùng chung tay bảo vệ môi trường sống.

Sản lượng điện bình quân hằng năm của hệ thống pin năng lượng mặt trời tặng cho trường đạt khoảng 26.000kWh, về căn bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ điện trong cả năm của trường. Dự án đạt được mục tiêu "tự túc bằng điện xanh"; mỗi năm giảm phát thải khoảng 11,9 tấn khí CO2, tương đương với việc trồng mới 593 cây xanh.

Các chuyên gia hướng dẫn cho học sinh về tiết kiệm năng lượng. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Ông Trần Hồng Bàng, Tổng Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 cho biết: Từ khi đi vào hoạt động đến nay, nhà máy đã hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng; với gần 20 dự án dân sinh đã thực sự đi vào lòng dân và tỏa sáng rực rỡ. Dự án không xả một làn khói nhưng lại có thể đưa nguồn năng lượng sạch tới từng phòng học, thắp sáng từng góc bàn học tập. Trong tương lai, doanh nghiệp sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng thêm nhiều dự án dân sinh “nhỏ mà đẹp”, viết tiếp những câu chuyện thành công và thắt chặt tình hữu nghị, kết nối lòng người.

Đại diện địa phương tiếp nhận hệ thống năng lượng mặt trời. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hảo cho biết: Việc tận dụng nguồn năng lượng mặt trời để phục vụ hoạt động của nhà trường sẽ góp phần tiết kiệm chi phí sử dụng điện, khai thác hiệu quả nguồn năng lượng sạch và giảm sự phụ thuộc vào nguồn điện quốc gia, góp phần bảo vệ môi trường. Đây là một công trình về cơ sở vật chất, mang lại ý nghĩa giáo dục thiết thực. Thông qua việc sử dụng năng lượng sạch ngay tại trường học, các em học sinh có thêm cơ hội được hình thành ý thức tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và chung tay xây dựng lối sống xanh, hướng đến phát triển bền vững.