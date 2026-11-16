Lâm Đồng: Trưng bày 150 tranh cổ động tấm lớn nhân Ngày Văn hóa Việt Nam

Triển lãm trưng bày 150 bức tranh cổ động khổ lớn tại khu vực Đài phun nước, Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt. (Ảnh Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Sáng 16/11, tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương-Đà Lạt, Cục Văn hóa-Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Triển lãm giới thiệu 150 tác phẩm tranh cổ động được tuyển chọn từ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động toàn quốc do Cục Văn hóa-Thông tin cơ sở và Gia đình tổ chức. Các tác phẩm được in trên bạt hiflex, bố trí trên hệ thống panô tấm lớn, truyền tải thông điệp về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước.

Hàng trăm công chúng là người dân địa phương, du khách, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên đã tham quan các tác phẩm trưng bày trên Quảng trường Lâm Viên và dọc tuyến đường quanh hồ Xuân Hương.

Các tác phẩm góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; xây dựng gia đình văn hóa, môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh; bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; cổ vũ phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong sáng tạo, thực hành, gìn giữ, thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Việc tổ chức triển lãm gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng; tăng cường sự gắn kết giữa các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện để người dân, du khách tiếp cận, thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật có giá trị tư tưởng và ý nghĩa tuyên truyền thiết thực.

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa-Thông tin cơ sở và Gia đình Nguyễn Quốc Huy thông tin, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và quyết tâm xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam…

Năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên cả nước. Các hoạt động đều góp phần lan tỏa thông điệp về vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, đồng thời định hình phương thức tổ chức, tạo sức sống và sức lan tỏa cho sự kiện trong những năm tiếp theo.

Bà Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức triển lãm thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Trung ương và địa phương trong việc đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với nhân dân.

Lâm Đồng có không gian phát triển rộng mở với sự đa dạng, phong phú về văn hóa, phong tục, tập quán và bản sắc độc đáo của cộng đồng các dân tộc anh em. Đây vừa là lợi thế, vừa đặt ra yêu cầu trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan lan tỏa thông điệp của triển lãm đến đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 diễn ra từ ngày 16-26/11 tại khu vực đài phun nước, Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng./.