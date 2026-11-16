Lâm Đồng: Triển lãm 150 tranh cổ động tôn vinh văn hóa Việt Nam

Khách tham quan không gian triển lãm

Sáng 16-11, tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ VH-TT-DL) phối hợp với Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng tổ chức triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Triển lãm giới thiệu 150 tranh cổ động với nội dung phong phú, tập trung tôn vinh những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Các cán bộ, chiến sĩ tham quan tại triển lãm

Các tác phẩm truyền tải thông điệp về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc, môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh; bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò chủ thể của người dân trong sáng tạo, thực hành, gìn giữ, thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Triển lãm diễn ra đến ngày 26-11-2026

Theo ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước.

Các hoạt động trong năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần lan tỏa tinh thần, thông điệp của Ngày Văn hóa Việt Nam; đặt nền móng, định hình phương thức tổ chức, tạo sức sống và sức lan tỏa cho sự kiện trong những năm tiếp theo.

Triển lãm kéo dài đến ngày 26-11-2026.