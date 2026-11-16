Lâm Đồng: Triển lãm 150 tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền Ngày Văn hóa Việt Nam

Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Lâm Đồng

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ VHTTDL), đại diện lãnh đạo các cấp tỉnh Lâm Đồng, cùng đông đảo chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị đoàn thể, chính quyền địa phương, học sinh, sinh viên, Nhân dân địa phương.

Đại biểu tham dự chương trình

Theo đó, đây là hoạt động hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), gắn với các hoạt động chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình nhấn mạnh, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực và nguồn lực nội sinh quan trọng thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Việc tổ chức triển lãm góp phần đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống cộng đồng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, Bộ VHTTDL phát biểu khai mạc chương trình

“Năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước. Vì vậy, các hoạt động triển khai trong năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần và thông điệp của Ngày Văn hóa Việt Nam, mà còn đặt nền móng, định hình phương thức tổ chức, tạo sức sống và sức lan tỏa cho sự kiện trong những năm tiếp theo”, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình cho biết.

Đối với Lâm Đồng, triển lãm là dịp để đưa các tác phẩm nghệ thuật đến gần hơn với cán bộ, Nhân dân và du khách; góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường sự giao lưu, gắn kết cộng đồng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm lần này giới thiệu 150 tác phẩm tranh cổ động tiêu biểu được tuyển chọn từ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động toàn quốc. Với ngôn ngữ hội họa trực quan, màu sắc sinh động và những thông điệp cô đọng, các tác phẩm tập trung tôn vinh những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Nội dung các tác phẩm còn truyền tải thông điệp về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, đồng thời đề cao vai trò chủ thể của Nhân dân trong sáng tạo, thực hành, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Các đại biểu tham quan không gian triển lãm

Dự kiến, Triển lãm sẽ diễn ra từ nay đến ngày 26.11.2026 tại khu vực đài phun nước, Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi triển lãm: