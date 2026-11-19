Lâm Đồng tăng cường quảng bá di sản văn hóa, các sản phẩm du lịch đặc trưng tạo cơ hội kết nối, hợp tác với các nước ASEAN trong các lĩnh vực

Theo kế hoạch, tỉnh tập trung tuyên truyền về quá trình hình thành, phát triển, mục tiêu, nguyên tắc, cơ chế hợp tác và các trụ cột của Cộng đồng ASEAN; tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045; vai trò, vị thế và những đóng góp của Việt Nam trong ASEAN.

Nội dung truyền thông gắn với quảng bá hình ảnh Lâm Đồng năng động, thân thiện, giàu bản sắc; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, thương mại, du lịch, văn hóa, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Kế hoạch chú trọng quảng bá di sản văn hóa, bản sắc các dân tộc, lễ hội, nghệ thuật truyền thống, không gian văn hóa cồng chiêng, ẩm thực, làng nghề, cảnh quan thiên nhiên, các sản phẩm du lịch đặc trưng, sản phẩm OCOP và nông sản của tỉnh.

Qua đó, giới thiệu cơ hội hợp tác với các nước ASEAN trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, đào tạo, nông nghiệp xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

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Công tác truyền thông được triển khai trên báo chí, phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và các nền tảng số; đa dạng sản phẩm như tin, bài, phóng sự, video, infographic, podcast và ấn phẩm điện tử. Tỉnh cũng lồng ghép nội dung ASEAN trong các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, hội chợ, triển lãm, hoạt động giáo dục và giao lưu nhân dân.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối, chủ trì tham mưu triển khai kế hoạch; phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá. Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng cùng các cơ quan báo chí chủ động xây dựng tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục và sản phẩm truyền thông số về ASEAN.

Kế hoạch đặt mục tiêu 100% sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường, đặc khu được phổ biến, quán triệt nội dung và chủ động lồng ghép tuyên truyền về ASEAN trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ. Việc triển khai thực hiện kéo dài trong giai đoạn 2026 - 2030, góp phần nâng cao năng lực hội nhập, mở rộng giao lưu, hợp tác và quảng bá hình ảnh Lâm Đồng đến các nước trong khu vực.