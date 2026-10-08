Lâm Đồng triển khai thử nghiệm hệ thống giao thông thông minh tại Đà Lạt

Hệ thống ITS được vận hành thử nghiệm tại nút giao Kim Cúc, phường Xuân Hương-Đà Lạt. (Ảnh: BẢO VĂN)

Theo đó, hệ thống ITS được vận hành thử nghiệm tại nút giao Dinh 2 (bùng binh ngã tư Kim Cúc), phường Xuân Hương-Đà Lạt. Đây là điểm thứ hai tại đô thị Đà Lạt được triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống ITS theo kế hoạch.

Tại điểm triển khai thử nghiệm nút giao Dinh 2, các đơn vị gồm Phòng Cảnh sát giao thông, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng; Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt và Ủy ban nhân dân phường Xuân Hương Đà Lạt tiến hành kiểm tra, đánh giá toàn diện các tiêu chuẩn kỹ thuật, phương án lắp đặt cũng như hạ tầng vận hành của hệ thống và phương án phối hợp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình chạy thử.

Cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá các tiêu chuẩn kỹ thuật, phương án lắp đặt cũng như hạ tầng vận hành của hệ thống ITS trong quá trình thử nghiệm tại nút giao Kim Cúc. (Ảnh: BẢO VĂN)

Phó Giám đốc VNPT Lâm Đồng Hoàng Thế Đăng cho biết, giải pháp ITS do VNPT nghiên cứu và triển khai tích hợp các công nghệ cốt lõi hiện đại, như trí tuệ nhân tạo (AI), xử lý hình ảnh thông minh và Internet kết nối vạn vật (IoT).

Hệ thống ITS sẽ thu thập, phân tích dữ liệu giao thông; cảnh báo, kết nối về Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và hỗ trợ ưu tiên luồng cho các phương tiện khẩn cấp. (Ảnh: BẢO VĂN)

Hệ thống sở hữu 4 nhóm tính năng trọng tâm, gồm điều khiển đèn tín hiệu giao thông thích ứng theo thời gian thực (tự động điều chỉnh chu kỳ đèn xanh/đỏ dựa trên mật độ phương tiện thực tế); giám sát và tự động phát hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông phục vụ công tác phạt nguội 24/7; thu thập, phân tích dữ liệu giao thông làm cơ sở cho công tác quy hoạch dài hạn; cảnh báo, kết nối về Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và hỗ trợ ưu tiên luồng cho các phương tiện khẩn cấp.

Dữ liệu từ hệ thống ITS được kết nối về Trung tâm điều hành thông minh (IOC). (Ảnh: BẢO VĂN)

Theo phương án, thời gian thử nghiệm trong 30 ngày, qua đó tạo dữ liệu để hệ thống phân tích, nhận diện đặc điểm giao thông và hoàn thiện khả năng vận hành.

Trên cơ sở kết quả thử nghiệm, cơ quan chức năng và đơn vị triển khai sẽ đánh giá, phân tích trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Nút giao Kim Cúc-cửa ngõ vào trung tâm Đà Lạt. (Ảnh: BẢO VĂN)

Triển khai Kế hoạch số 6666 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, trước đó, tại nút giao Đinh Tiên Hoàng (ngã năm Đại học), phường Lâm Viên-Đà Lạt, VNPT Lâm Đồng đã phối hợp cơ quan chức năng địa phương triển khai vận hành hệ thống điều khiển giao thông thông minh (ITS) và đang phân tích, đánh giá hiệu quả.

Hệ thống ITS đã được triển khai thử nghiệm thời gian qua tại nút giao ngã năm Đại học, phường Lâm Viên-Đà Lạt. (Ảnh: BẢO VĂN)

Việc ứng dụng hệ thống điều khiển giao thông thông minh (ITS) không chỉ góp phần giải quyết bài toán ùn tắc giao thông cục bộ tại xứ ngàn hoa Đà Lạt, đây còn là bước tiến quan trọng trong lộ trình thực hiện chuyển đổi số của tỉnh Lâm Đồng.