Lâm Đồng triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn về bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới và lồng ghép giới trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 tại Lâm Đồng

Tháng hành động năm nay có chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”, diễn ra từ ngày 15/11 đến 15/12/2026. Các hoạt động truyền thông cao điểm và lễ phát động được triển khai ngay từ đầu tháng 11/2026.

Theo kế hoạch, tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới gắn với phát huy vai trò, tiềm năng của các giới trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội; tạo cơ hội bình đẳng trong đóng góp và thụ hưởng thành quả phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Các hoạt động truyền thông được triển khai đa dạng thông qua báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử và mạng xã hội. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được khuyến khích xây dựng video, clip, infographic, tài liệu điện tử; tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, tăng cường treo băng rôn, pa nô, áp phích tại trụ sở cơ quan, tuyến đường chính, khu công nghiệp và khu vực tập trung đông người.

Các đơn vị triển khai tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn đối thoại về chính sách lao động, việc làm, tiền lương, an sinh xã hội và bảo đảm bình đẳng giới cho người lao động. Các hoạt động cũng hướng đến nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, hỗ trợ tiếp cận nguồn lực phát triển kinh tế, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đào tạo nghề và chuyển đổi việc làm thích ứng với thời đại số, chú trọng phụ nữ dân tộc thiểu số và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

UBND tỉnh Lâm Đồng triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026

Cùng với tuyên truyền, kế hoạch đặt ra yêu cầu duy trì hiệu quả các đường dây nóng, mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, nơi tạm lánh; kịp thời phát hiện, tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ và chuyển gửi các trường hợp bị bạo lực trên cơ sở giới đến cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin nạn nhân. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cũng được tăng cường nhằm phát hiện, ngăn chặn và kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả. Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ trước ngày 18/12/2026; Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/12/2026.