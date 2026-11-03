Lâm Đồng triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới

Công nhân nữ vận hành dây chuyền chế biến nông sản tại 1 doanh nghiệp ở Lâm Đồng

Tháng hành động năm nay có chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”, gắn với kỷ niệm Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11).

Theo đó, các công đoàn xã, phường, đặc khu và công đoàn cơ sở trực thuộc tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới; quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong lao động, việc làm, đào tạo, tiền lương và cơ hội phát triển. Đồng thời, chú trọng phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, phân biệt đối xử về giới và bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em, kể cả trên không gian mạng.

Các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, đơn vị và người sử dụng lao động tổ chức hoạt động hưởng ứng phù hợp; lồng ghép nội dung bình đẳng giới trong sinh hoạt công đoàn, hội nghị người lao động, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và phong trào thi đua.

Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như: đăng tải tin, bài trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội, tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề.

Bên cạnh đó, các đơn vị quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, nhất là lao động nữ; kịp thời phát hiện, hỗ trợ và bảo vệ người bị bạo lực, xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại.

Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các hoạt động được triển khai thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức. Kết quả thực hiện, các mô hình hay, cách làm hiệu quả và khó khăn, vướng mắc (nếu có) được tổng hợp, báo cáo về Liên đoàn Lao động tỉnh trước ngày 15/12/2026.