Lâm Đồng triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Kỹ thuật viên đang test các mẫu HIV tại Phòng xét nghiệm thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Với chủ đề “Huy động sức mạnh cộng đồng - Chung tay hành động vì mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS”, chiến dịch diễn ra từ ngày 10/11 đến 27/12/2026. Trọng tâm của đợt cao điểm là đẩy mạnh công tác truyền thông đa dạng qua các kênh đại chúng, mạng xã hội và cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV.

Phòng khám điều trị ARV tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai thiết thực, hiệu quả; đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả về Bộ Y tế theo quy định. Các địa phương và đơn vị tùy theo chức năng cần chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng sâu rộng. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam vào năm 2030.