Lâm Đồng triển khai phương án xử lý điểm tái sạt lở trên đèo Prenn

Tại đèo Prenn, đoạn Km224+600 - Km224+700, dài khoảng 100 m, tiếp tục xảy ra sạt lở kè chắn taluy âm

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 21/9, tại đèo Prenn, đoạn Km224+600 - Km224+700 tiếp tục xảy ra sạt lở kè chắn taluy âm, dài khoảng 100 m.

Thông tin từ ông Phạm Văn Thái Bình, Giám đốc Ban Bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng, ngay sau khi xảy ra sự cố, các đơn vị chức năng đã phối hợp kiểm tra hiện trường, theo dõi diễn biến khu vực sạt lở và chủ động phương án xử lý khi có tình huống phát sinh.

Tại đoạn Km224+600 - Km224+700 đèo Prenn, kè chắn taluy âm đang bị sạt lở, miệng hố kéo dài hơn 10 m

Đáng chú ý, đây là vị trí từng xảy ra sạt lở vào ngày 17/11/2025 làm ảnh hưởng một phần nền đường hướng từ Đà Lạt đi TP Hồ Chí Minh.

Sau sự cố, theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả (DCC) đã huy động nhân lực, máy móc, vật tư để khắc phục điểm sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trên tuyến.

Tại đoạn Km224+600 - Km224+700 đèo Prenn, kè chắn taluy âm đang bị sạt lở, miệng hố kéo dài hơn 10 m

Hiện các hoạt động giao thông vẫn diễn ra bình thường. Các đơn vị chức năng tiếp tục theo dõi sát tình trạng tuyến đèo, đặc biệt tại khu vực vừa xảy ra sạt lở, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến người và phương tiện lưu thông, bảo đảm an toàn công trình và giao thông qua đèo Prenn.

Việc sạt lở tái xuất hiện tại vị trí Km224+600 - Km224+700 đang được các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, đánh giá để có giải pháp xử lý phù hợp

Tái xuất hiện sạt lở tại đoạn Km224+600 - Km224+700 đèo Prenn