Lâm Đồng triển khai phương án xử lý điểm tái sạt lở trên đèo Prenn
Các đơn vị chức năng tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương kiểm tra, theo dõi hiện trạng và triển khai phương án xử lý điểm tái sạt lở trên đèo Prenn, bảo đảm an toàn công trình, giao thông trên tuyến cửa ngõ vào Đà Lạt.
Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 21/9, tại đèo Prenn, đoạn Km224+600 - Km224+700 tiếp tục xảy ra sạt lở kè chắn taluy âm, dài khoảng 100 m.
Thông tin từ ông Phạm Văn Thái Bình, Giám đốc Ban Bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng, ngay sau khi xảy ra sự cố, các đơn vị chức năng đã phối hợp kiểm tra hiện trường, theo dõi diễn biến khu vực sạt lở và chủ động phương án xử lý khi có tình huống phát sinh.
Đáng chú ý, đây là vị trí từng xảy ra sạt lở vào ngày 17/11/2025 làm ảnh hưởng một phần nền đường hướng từ Đà Lạt đi TP Hồ Chí Minh.
Sau sự cố, theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả (DCC) đã huy động nhân lực, máy móc, vật tư để khắc phục điểm sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trên tuyến.
Hiện các hoạt động giao thông vẫn diễn ra bình thường. Các đơn vị chức năng tiếp tục theo dõi sát tình trạng tuyến đèo, đặc biệt tại khu vực vừa xảy ra sạt lở, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến người và phương tiện lưu thông, bảo đảm an toàn công trình và giao thông qua đèo Prenn.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lam-dong-trien-khai-phuong-an-xu-ly-diem-tai-sat-lo-tren-deo-prenn-465861.html