Lâm Đồng triển khai phối hợp hậu kiểm thực phẩm nhập khẩu qua cửa khẩu Hải Phòng

Tăng cường kiểm tra, hậu kiểm thực phẩm nhập khẩu trong quá trình lưu thông nhằm kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện nội dung đề nghị của UBND thành phố Hải Phòng về tăng cường kiểm tra, hậu kiểm thực phẩm nhập khẩu. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh hoặc nội dung vượt thẩm quyền phải được kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Đề nghị phối hợp xuất phát từ thực tế nhiều lô thực phẩm sau khi thông quan qua các cửa khẩu tại Hải Phòng tiếp tục được vận chuyển, phân phối và tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố khác. Vì vậy, kiểm soát an toàn thực phẩm không chỉ dừng ở khâu nhập khẩu mà cần được duy trì trong suốt quá trình hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Theo Công văn số 2433/UBND-NNMT ngày 13/10/2026, UBND thành phố Hải Phòng cho biết, từ ngày 1/9 đến ngày 5/10/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã tiếp nhận, giải quyết 1.200 hồ sơ, ban hành 1.200 thông báo xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu, tương ứng 1.200 lô hàng với tổng khối lượng hơn 90.350 tấn.

Trong đó, có 1.181 hồ sơ đối với sản phẩm có nguồn gốc thực vật và 19 hồ sơ liên quan đến thực phẩm có nguồn gốc động vật, thủy sản. Xét theo phương thức kiểm tra, 1.197 hồ sơ được kiểm tra thông thường, chỉ 3 hồ sơ thuộc diện kiểm tra chặt. Trong thời gian thống kê, không có hồ sơ kiểm tra không đạt yêu cầu nhập khẩu.

Các mặt hàng có nguồn gốc thực vật chủ yếu là hoa quả tươi, nông sản khô, gạo, đường, rong biển và gia vị. Nhóm thực phẩm có nguồn gốc động vật, thủy sản gồm chả cá, gelatin thực phẩm, nước canh hầm và sứa ướp muối.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ, thực phẩm nhập khẩu áp dụng phương thức kiểm tra thông thường chủ yếu được kiểm tra trên hồ sơ; việc kiểm tra thực tế, lấy mẫu kiểm nghiệm được thực hiện theo phương thức kiểm tra chặt. Công tác hậu kiểm được tiến hành trong quá trình hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Từ thực tế phần lớn lô hàng được kiểm tra theo phương thức thông thường và sau thông quan tiếp tục phân phối đến nhiều địa phương, Hải Phòng đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp giám sát tại nơi hàng hóa được kinh doanh, tiêu thụ. Cách làm này nhằm tạo sự liên thông giữa khâu nhập khẩu và thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp có dấu hiệu không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm.

Cụ thể, UBND thành phố Hải Phòng đề nghị mỗi địa phương bố trí cơ quan đầu mối tiếp nhận thông tin về các lô thực phẩm nhập khẩu đã được xác nhận đạt yêu cầu. Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra, hậu kiểm đối với sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lưu thông, phân phối, kinh doanh trên địa bàn; chú trọng mặt hàng có nguy cơ cao, sản phẩm có dấu hiệu vi phạm hoặc thuộc diện cảnh báo an toàn thực phẩm.

Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc lô hàng không bảo đảm an toàn, cơ quan chức năng tại địa phương xử lý theo thẩm quyền và thông tin kịp thời cho Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng để phối hợp xác minh. Trên cơ sở kết quả trao đổi, cơ quan này xem xét áp dụng phương thức kiểm tra chặt đối với lô hàng hoặc mặt hàng liên quan theo quy định pháp luật.

Thông tin phục vụ xác minh có thể bao gồm tên sản phẩm, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, đơn vị nhập khẩu hoặc phân phối, nguồn gốc hàng hóa, cửa khẩu thông quan, số và ngày ban hành thông báo xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu, cùng kết quả kiểm tra, lấy mẫu, kiểm nghiệm và biện pháp xử lý đã thực hiện.

Để duy trì việc phối hợp, Hải Phòng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố định kỳ hằng tuần cung cấp thông tin về các lô thực phẩm nhập khẩu thông quan qua địa bàn đến cơ quan đầu mối của các tỉnh, thành phố. Cơ quan này cũng có trách nhiệm phối hợp xác minh hồ sơ thuộc phạm vi quản lý, xử lý hoặc tham mưu xử lý theo thẩm quyền, đồng thời thông tin kết quả cho đơn vị cung cấp thông tin và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Tại Lâm Đồng, việc triển khai được giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan. UBND tỉnh yêu cầu kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh, nhất là các nội dung vượt thẩm quyền, để xem xét, chỉ đạo.

Việc tăng cường phối hợp hậu kiểm hướng đến kiểm soát thực phẩm không chỉ tại thời điểm thông quan mà cả khi hàng hóa đã đi vào hệ thống phân phối. Hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào việc trao đổi thông tin, tổ chức kiểm tra và xử lý kịp thời giữa các địa phương, qua đó góp phần hạn chế nguy cơ thực phẩm không bảo đảm an toàn đến tay người tiêu dùng./.