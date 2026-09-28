Lâm Đồng triển khai nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số ngành giáo dục

Học sinh tham gia các hoạt động học tập, trải nghiệm công nghệ và robotics trong không gian giáo dục hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển năng lực số

Kế hoạch xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với đổi mới quản trị, phương pháp dạy và học; tổ chức thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ” gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Việc triển khai được yêu cầu hướng đến hiệu quả thực chất, hạn chế hình thức.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là chuẩn hóa dữ liệu giáo dục theo nguyên tắc “cập nhật một lần, sử dụng nhiều lần”.

Theo đó, các cơ sở giáo dục tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu về trường, lớp, học sinh và đội ngũ nhà giáo, hoàn thành trước ngày 30/10/2026; đồng thời triển khai thống nhất học bạ số đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên toàn tỉnh.

Ngành giáo dục cũng được yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hỗ trợ giáo viên soạn bài, cán bộ quản lý phân tích dữ liệu, đi đôi với xây dựng quy định sử dụng phù hợp, bảo đảm liêm chính học thuật và an toàn dữ liệu cá nhân.

Cùng với đó, tỉnh tập trung kết nối các hệ thống nghiệp vụ với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh; nâng cấp hạ tầng mạng, thiết bị công nghệ thông tin, ưu tiên các vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cũng được chú trọng. Các cơ sở giáo dục tăng cường quản lý tài khoản, bảo vệ dữ liệu người học; lồng ghép kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin trong các hoạt động giáo dục.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối chủ trì triển khai kế hoạch. Công an tỉnh phối hợp làm sạch dữ liệu dân cư, hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng; các địa phương phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng trong hỗ trợ phụ huynh sử dụng VNeID và thực hiện thanh toán học phí không dùng tiền mặt.

Thông qua các nhiệm vụ trên, Lâm Đồng hướng đến xây dựng hệ thống dữ liệu giáo dục đồng bộ, giảm thao tác thủ công, nâng hiệu quả quản trị và tạo thuận lợi hơn cho giáo viên, học sinh, phụ huynh trong năm học 2026 - 2027.