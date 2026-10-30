Lâm Đồng triển khai loạt giải pháp cấp bách chống khai thác IUU

Lâm Đồng hành động quyết liệt, thực hiện nghiêm túc mục tiêu “5 không”

Tỉnh Lâm Đồng huy động toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc với quyết tâm chính trị cao nhất, hành động quyết liệt, thực hiện nghiêm túc mục tiêu “5 không”.

Đó là không để phát sinh tàu cá của tỉnh bị nước ngoài bắt giữ; không để tàu cá không đủ điều kiện hoạt động tham gia khai thác thủy sản; không để các vụ việc vi phạm quy định về giám sát hành trình tàu cá (VMS) kéo dài, không được xử lý; không để có lô hàng thủy sản không truy xuất được nguồn gốc; không để số liệu báo cáo khác với dữ liệu, hồ sơ thực tế; bảo đảm báo cáo trung thực, dữ liệu đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất.

Không để tàu cá không đủ điều kiện hoạt động tham gia khai thác thủy sản

Qua đó, yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng và chủ tịch UBND các xã, phường có tàu cá và Đặc khu Phú Quý; bảo đảm nguyên tắc “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ kết quả”.

Để gỡ được “Thẻ vàng” IUU trong năm 2026, UBND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng là phải ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Lâm Đồng đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân

Bên cạnh tuyên truyền, tỉnh yêu cầu 100% chủ tàu cá, thuyền trưởng hoạt động vùng khơi được yêu cầu ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài; nắm chắc địa bàn, theo dõi và lập danh sách các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài để quản lý, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Trong đó, tập trung vào các tàu thường xuyên hoạt động tại vùng biển giáp ranh với các nước; tàu lưu trú, xuất bến ngoài tỉnh; tàu có thuyền trưởng, thuyền viên từng bị nước ngoài bắt giữ, thả về.

Cùng với đó, tăng cường quản lý, kiểm soát đội tàu và làm sạch dữ liệu. Tỉnh khẩn trương hoàn thành việc rà soát, đối soát 100% dữ liệu tàu cá trên địa bàn trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản (VNFishbase) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (VNeID), dữ liệu đăng kiểm, cấp phép và tình hình neo đậu thực tế. Trên cơ sở đó, phân loại cụ thể, xử lý dứt điểm các nhóm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động.

Phân loại chi tiết và xử lý dứt điểm các nhóm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập bến và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Đồng thời, tăng cường thực thi pháp luật, áp dụng nghiêm các hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ chuyên môn và các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định; cập nhật đầy đủ 100% quyết định xử phạt vi phạm hành chính lên phần mềm quản lý chung.

Tỉnh cũng yêu cầu sớm rà soát hiện trạng, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn lực, triển khai các nhiệm vụ về hạ tầng và quy hoạch cảng cá theo thẩm quyền, quy định hiện hành.

Để kế hoạch hành động triển khai hiệu quả, UBND tỉnh phân công cụ thể nhiệm vụ cho các sở, ngành và UBND các xã, phường có tàu cá và Đặc khu Phú Quý. Đặc biệt, yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường có tàu cá và Đặc khu Phú Quý trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện công tác chống khai thác IUU; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn.