Lâm Đồng triển khai kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Tỉnh Lâm Đồng gắn bảo tồn với phát huy giá trị di sản, giáo dục truyền thống, nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch văn hóa, du lịch di sản

Kế hoạch nhằm rà soát, đánh giá toàn diện hệ thống bảo tàng, di tích, thiết chế văn hóa, nguồn hiện vật, tư liệu, nhân lực và cơ sở vật chất; từ đó xác định những hạn chế, nhiệm vụ cấp bách và thứ tự ưu tiên đầu tư, tu bổ, nâng cấp. Tỉnh cũng chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, kiểm kê, bảo quản, trưng bày và giới thiệu di sản.

Trong quá trình triển khai, tỉnh tập trung rà soát hiện trạng các bảo tàng, di tích đã xếp hạng và những địa điểm có giá trị lịch sử, văn hóa, khảo cổ, kiến trúc, cảnh quan.

Các cơ quan chức năng sẽ tăng cường sưu tầm, kiểm kê, lập hồ sơ khoa học, xác minh nguồn gốc và bảo quản hiện vật; ưu tiên những hiện vật quý hiếm, có nguy cơ xuống cấp, thất lạc. Tỉnh cũng khuyến khích kết nối, hỗ trợ chuyên môn đối với bảo tàng ngoài công lập và các nhà sưu tập tư nhân.

Kế hoạch đặt mục tiêu đổi mới hoạt động bảo tàng theo hướng gắn bảo tồn với phát huy giá trị di sản, giáo dục truyền thống, nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch văn hóa, du lịch di sản. Các bảo tàng sẽ từng bước đổi mới nội dung trưng bày, tổ chức hoạt động trải nghiệm, triển lãm chuyên đề, tăng cường phối hợp với trường học để đưa di sản đến gần hơn với học sinh, sinh viên và công chúng.

Trong năm 2026, các sở, ngành và địa phương tổ chức quán triệt kế hoạch, rà soát sơ bộ hệ thống bảo tàng, di tích và xác định những vấn đề cấp bách. Trong năm 2027, tỉnh hoàn thành báo cáo đánh giá toàn diện, xây dựng danh mục nhiệm vụ ưu tiên và triển khai số hóa theo lộ trình. Từ năm 2028 và các năm tiếp theo, tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, dự án được phê duyệt, hoàn thành kiểm kê di tích và mở rộng kết nối dữ liệu di sản.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối, chủ trì tham mưu và tổ chức triển khai kế hoạch; phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát hệ thống bảo tồn, bảo tàng, đề xuất nhiệm vụ ưu tiên và giải pháp huy động nguồn lực. Các địa phương có trách nhiệm tăng cường quản lý, bảo vệ di tích, phối hợp kiểm kê, số hóa và vận động cộng đồng tham gia gìn giữ di sản văn hóa.