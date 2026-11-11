Lâm Đồng triển khai giáo dục trí tuệ nhân tạo với 12 tiết mỗi năm học. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch số 19505/KH-UBND về phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giáo dục giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu từng bước đưa kiến thức, kỹ năng sử dụng AI vào hoạt động giáo dục phổ thông, đồng thời nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

Kế hoạch hướng tới trang bị cho học sinh kiến thức nền tảng, kỹ năng vận dụng cơ bản và khả năng nhận biết, đánh giá vai trò của AI trong học tập và đời sống. Qua đó, hình thành tư duy phản biện, kỹ năng kiểm chứng thông tin, sử dụng công nghệ an toàn, có đạo đức và trách nhiệm.

Việc ứng dụng AI cũng nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và phát huy năng lực tự học, sáng tạo của học sinh.

Theo kế hoạch, nội dung giáo dục AI được triển khai bám sát Khung nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, gồm hai phần: nội dung cốt lõi với thời lượng 12 tiết/lớp/năm học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng AI tối thiểu, thiết yếu và nội dung mở rộng do các cơ sở giáo dục chủ động bố trí phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế.

Các trường có thể tổ chức giáo dục AI thông qua chuyên đề riêng, lồng ghép trong môn học, hoạt động giáo dục hoặc triển khai các hoạt động tự nguyện, tự chọn nhằm phát triển năng lực, sở trường và năng khiếu của học sinh.

Đáng chú ý, tỉnh yêu cầu việc ứng dụng AI phải bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với tâm lý lứa tuổi, không làm thay đổi mục tiêu hoặc gây quá tải khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông. Đồng thời, bảo đảm cơ hội tiếp cận công bằng cho mọi học sinh, đặc biệt là học sinh vùng khó khăn, thiếu thiết bị hoặc điều kiện kết nối Internet.

Theo lộ trình, năm học 2026 - 2027 là giai đoạn khởi động, tập trung tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng AI cho cán bộ quản lý, giáo viên; rà soát cơ sở vật chất, thiết bị, kết nối Internet và các nền tảng ứng dụng AI.

Tỉnh phấn đấu 100% cán bộ quản lý, giáo viên được tập huấn phù hợp; các cơ sở giáo dục xây dựng quy tắc sử dụng AI và lựa chọn những công cụ đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập.

Đến năm học 2027 - 2028, nội dung giáo dục AI cốt lõi với thời lượng 12 tiết/lớp/năm học sẽ được triển khai đồng bộ tại tất cả các cấp học phổ thông. Cùng với đó, tỉnh xây dựng kho học liệu dùng chung, tăng cường sinh hoạt chuyên môn, thử nghiệm và điều chỉnh hoạt động dạy học.

Trong năm học 2028 - 2029, Lâm Đồng tập trung nâng cao chất lượng, mở rộng ứng dụng AI thông qua các câu lạc bộ, dự án học tập, cuộc thi và sân chơi sáng tạo. Đồng thời, từng bước hoàn thiện tiêu chí đánh giá năng lực AI của học sinh và tăng cường ứng dụng công nghệ trong kiểm tra, đánh giá.

Đến năm học 2029 - 2030, tỉnh sẽ tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả triển khai giai đoạn 2026 - 2030, nhân rộng các mô hình, sáng kiến hiệu quả và xây dựng định hướng phát triển giáo dục AI giai đoạn 2031 - 2035.

Để bảo đảm điều kiện thực hiện, tỉnh yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về đội ngũ, phòng học, phòng máy tính, thiết bị dạy học số, tài liệu, học liệu và kết nối Internet ổn định. Trong đó, ưu tiên đầu tư cho các cơ sở giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn.

Các nền tảng, phần mềm và ứng dụng AI đưa vào sử dụng phải được rà soát, đánh giá về tính khoa học, sư phạm, bản quyền, an toàn thông tin và chính sách bảo vệ dữ liệu. Đối với những cơ sở giáo dục còn hạn chế về hạ tầng, tỉnh yêu cầu có phương án sử dụng học liệu ngoại tuyến hoặc bản in.

Bên cạnh đó, Lâm Đồng khuyến khích huy động các nguồn lực hợp pháp, tăng cường hợp tác với viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp trong hỗ trợ chuyên môn, phát triển học liệu và tổ chức các hoạt động trải nghiệm.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thực hiện kế hoạch; phối hợp với các sở, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp tổ chức tập huấn, phát triển học liệu, hỗ trợ chuyên môn.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp hướng dẫn, đánh giá yêu cầu kỹ thuật, an toàn thông tin, khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu của các công cụ, nền tảng AI; đồng thời hỗ trợ phát triển hạ tầng viễn thông, Internet phục vụ ứng dụng công nghệ trong giáo dục.

UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, kịp thời tháo gỡ khó khăn và xử lý các vấn đề liên quan đến an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, sở hữu trí tuệ. Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện kế hoạch trong phạm vi được giao.