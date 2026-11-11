Lâm Đồng: Triển khai ECMO giành lại sự sống cho bệnh nhân

Tối 11-11, Bác sĩ Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, vừa phối hợp với Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) triển khai kỹ thuật ECMO ngay tại bệnh viện để duy trì sự sống cho bệnh nhân suy hô hấp nguy kịch trước khi chuyển lên tuyến trên.

Bệnh nhân nam (33 tuổi) có tiền sử sốt kéo dài 7 ngày, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận trong tình trạng viêm phổi nặng. Sau khi nhập Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, bệnh nhân được điều trị và theo dõi sát.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Bệnh viện Nhân dân Gia Định xuyên đêm hỗ trợ cứu bệnh nhân 33 tuổi bị suy hô hấp nguy kịch

Tuy nhiên, bệnh diễn tiến nhanh, tổn thương phổi lan rộng, gây suy hô hấp cấp nghiêm trọng. Bệnh nhân phải đặt nội khí quản, thở máy với mức hỗ trợ oxy tối đa nhưng tình trạng thiếu oxy trong máu vẫn không cải thiện.

Trước nguy cơ tử vong cao, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận khẩn trương hội chẩn với Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Hai bệnh viện thống nhất cử ê-kíp chuyên môn đến bệnh viện triển khai ECMO (kỹ thuật hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp bằng hệ thống tim phổi nhân tạo) trước khi chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

Chỉ sau khoảng 4 giờ, TS-BS Huỳnh Quang Đại cùng ê-kíp ECMO Bệnh viện Nhân dân Gia Định có mặt tại Lâm Đồng. Ngay trong đêm, các bác sĩ hai bệnh viện phối hợp thiết lập hệ thống ECMO, giúp hỗ trợ trao đổi oxy và loại bỏ khí CO₂, duy trì sự sống cho bệnh nhân trong quá trình vận chuyển đến cơ sở y tế tuyến trên tiếp tục điều trị.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận thông tin, sau khi được áp dụng kỹ thuật ECMO tại bệnh viện, bệnh nhân nam được chuyển tới Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục điều trị. Đến ngày 10-11, nam bệnh nhân hồi phục và được ra viện.

Đây là ca hỗ trợ ECMO đầu tiên được triển khai tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Sự phối hợp này đánh dấu bước tiến trong năng lực cấp cứu, hồi sức chuyên sâu của bệnh viện, đồng thời cho thấy vai trò của kết nối chuyên môn giữa các cơ sở y tế trong xử trí những trường hợp nguy kịch.