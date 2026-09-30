UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026, với nhiều chương trình phong phú, được triển khai đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh. Theo kế hoạch, công tác tuyên truyền diễn ra từ ngày 25/9 đến 5/12, trong đó tập trung cao điểm vào tháng 11, gắn với các sự kiện quan trọng như Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Lễ hội Katê của người Chăm ở Lâm Đồng.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là các chương trình văn hóa, nghệ thuật có quy mô lớn, mang tính giao lưu và hội nhập. Trong đó, Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 15/11 tại Đà Lạt, hứa hẹn mang đến không gian âm nhạc đa sắc màu, kết nối nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Tiếp đó, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến 20/11, tạo sân chơi để các địa phương, đơn vị giao lưu, giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, văn nghệ của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, kết hợp hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, sẽ góp phần tạo không khí sôi nổi, đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với người dân và du khách. Trong thời gian này, các đơn vị, địa phương của tỉnh Lâm Đồng cũng tổ chức nhiều hoạt động trình diễn, trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa; tuần phim, triển lãm sách, ảnh và các chương trình trải nghiệm văn hóa truyền thống tại cơ sở lưu trú du lịch. Các hoạt động thể dục thể thao, trong đó có Giải chạy bộ Lâm Đồng Trail, cũng được tổ chức nhằm tạo không gian giao lưu, rèn luyện sức khỏe, kết hợp khám phá cảnh quan thiên nhiên.

Lâm Đồng triển khai chuỗi hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026.

Đáng chú ý, chương trình mít tinh, diễu hành áo dài với chủ đề “Ngàn sắc áo dài - Lan tỏa văn hóa Việt” dự kiến thu hút khoảng 1.000 người tham gia tại Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt. Với hình ảnh tà áo dài truyền thống trong không gian đô thị cao nguyên, chương trình được kỳ vọng tạo nên điểm nhấn văn hóa, tôn vinh vẻ đẹp trang phục dân tộc và lan tỏa niềm tự hào về bản sắc Việt Nam.

Thông qua chuỗi hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026, Lâm Đồng kỳ vọng tiếp tục khơi dậy tình yêu, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ di sản, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Lâm Đồng thân thiện, giàu bản sắc đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.