Hình ảnh người dân được khám sức khỏe tại tỉnh Lâm Đồng (hình minh họa).

Tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) mới đây, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI đã thông qua Nghị quyết số 79/2026/NQ-HĐND ngày 19/11/2026 quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, tập trung vào ba nhóm chính sách gồm: hỗ trợ tài chính khi sinh con; hỗ trợ tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn; hỗ trợ phương tiện tránh thai và chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.

Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng sẽ hỗ trợ 2,5 triệu đồng/người đối với phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người (có dân số dưới 10.000 người) hoặc phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi.

Trường hợp phụ nữ đồng thời thuộc cả hai nhóm đối tượng trên, khi sinh con chỉ được hưởng một mức hỗ trợ, không cộng dồn mức hỗ trợ đối với cùng một lần sinh con.

Đối với chính sách chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân, nam, nữ trước khi kết hôn được hỗ trợ 100% chi phí dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe thuộc phạm vi hỗ trợ tại các cơ sở y tế công lập đủ điều kiện hoạt động.

Chính sách được áp dụng một lần/người, với điều kiện chưa được thanh toán cùng nội dung dịch vụ từ chương trình mục tiêu quốc gia, bảo hiểm y tế hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Mức hỗ trợ được tính theo giá dịch vụ tại cơ sở y tế công lập do cấp có thẩm quyền quyết định, không vượt quá chi phí thực tế hợp pháp.

Bên cạnh đó, tỉnh Lâm Đồng thực hiện cấp miễn phí các phương tiện tránh thai như dụng cụ tử cung, thuốc tiêm, thuốc cấy, viên uống tránh thai và bao cao su cho người thuộc diện được hỗ trợ theo quy định của Luật Dân số.

Người thụ hưởng còn được hỗ trợ chi phí thực hiện các thủ thuật đặt, tháo dụng cụ tử cung, cấy hoặc tháo thuốc cấy tránh thai và tiêm thuốc tránh thai theo hướng dẫn, chỉ định chuyên môn.

Kinh phí thực hiện các chính sách do ngân sách địa phương bảo đảm theo phân cấp ngân sách nhà nước và dự toán được cấp có thẩm quyền giao, không thanh toán trùng lặp cùng một nội dung hỗ trợ.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, qua đó góp phần duy trì mức sinh thay thế, nâng cao chất lượng dân số và tạo điều kiện để người dân trên địa bàn tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.