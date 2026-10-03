Lâm Đồng triển khai chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, cô đỡ thôn, bản trên địa bàn

Theo Nghị quyết, mỗi thôn, tổ dân phố được bố trí ít nhất 1 và tối đa không quá 4 nhân viên y tế thôn, tổ dân phố. Thôn có dưới 700 hộ được bố trí 1 nhân viên, từ 700 hộ trở lên, cứ tăng thêm đủ 350 hộ được bố trí thêm 1 nhân viên. Đối với tổ dân phố nơi có dưới 1.000 hộ được bố trí 1 nhân viên, từ 1.000 hộ trở lên, cứ tăng thêm đủ 500 hộ được bố trí thêm 1 nhân viên. Các thôn đặc biệt khó khăn có từ 350 hộ trở lên được bố trí 1 cô đỡ thôn, bản.

Mức hỗ trợ hàng tháng được quy định bằng 0,7 lần mức lương cơ sở/người/tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản làm việc tại các thôn có từ 350 hộ trở lên các thôn, bản tại xã vùng khó khăn và các tổ dân phố, khu phố có từ 500 hộ trở lên. Các trường hợp còn lại được hỗ trợ 0,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng. Kinh phí thực hiện do ngân sách địa phương bảo đảm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Các chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản

Để triển khai chính sách, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì tổ chức thực hiện, ban hành hướng dẫn và hằng năm tổng hợp, báo cáo kết quả trước ngày 30/12, Sở Tài chính hướng dẫn dự toán, thanh quyết toán và tham mưu bảo đảm kinh phí.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tăng cường thông tin, tuyên truyền để người dân và các đối tượng liên quan biết, thực hiện.

UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm tổ chức triển khai trên địa bàn và báo cáo kết quả trước ngày 25/12 hàng năm.