Lâm Đồng triển khai chính sách chăm lo người có uy tín

Tặng quà tết cho các chức sắc Chăm nhân dịp Tết Ramuwan 2026 (Ảnh tư liệu)

Theo kế hoạch, hằng năm, người có uy tín được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và chính sách dân tộc. Người có uy tín cũng được tạo điều kiện giao lưu, gặp mặt, tọa đàm, học tập, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương ngoài tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh thực hiện các chính sách hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần; thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, tết hoặc lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số, tối đa 3 lần/người/năm.

Người có uy tín được thăm hỏi, hỗ trợ khi ốm đau không quá 1 lần/năm. Trường hợp hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn đột xuất do sự cố, thiên tai, hỏa hoạn, bị thiệt hại về người hoặc tài sản cũng được xem xét thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời.

Ngoài ra, tỉnh thực hiện khen thưởng, biểu dương người có uy tín có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kế hoạch cũng quy định việc thăm hỏi, tặng quà, biểu dương, tôn vinh các tổ chức, cá nhân người dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực tại địa phương.

Tôn vinh người có uy tín nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh địa phương

UBND tỉnh giao Sở Dân tộc và Tôn giáo là cơ quan thường trực, tham mưu UBND tỉnh quản lý, theo dõi và chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện chính sách, phát huy vai trò của người có uy tín theo quy định.

UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát, lựa chọn, công nhận người có uy tín trên địa bàn, hoàn thành chậm nhất ngày 20/10/2026. Quyết định công nhận được gửi Sở Dân tộc và Tôn giáo để tổng hợp, báo cáo Bộ Dân tộc và Tôn giáo và UBND tỉnh.

Các địa phương đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, sử dụng và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt chính sách thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà, động viên, gặp mặt, biểu dương, tôn vinh các tổ chức, cá nhân người dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa, triển khai đồng bộ các quy định tại Nghị định số 307/2026/NĐ-CP ngày 4/8/2026 của Chính phủ; phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người có uy tín khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

Thông qua người có uy tín, tỉnh khuyến khích tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương.