Lâm Đồng triển khai chấm Giải Báo chí về xây dựng Đảng lần thứ II

Đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của tổ thư ký, giải năm nay tiếp nhận 349 tác phẩm. Qua rà soát, có 204 tác phẩm đáp ứng yêu cầu dự thi, trong đó, nhóm báo chí chuyên nghiệp có 112 tác phẩm và nhóm không chuyên có 92 tác phẩm.

Các tác phẩm thuộc nhiều loại hình như báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin, đặc san và trang thông tin điện tử. Qua chấm vòng sơ khảo, Ban Giám khảo đề xuất trao 63 giải, gồm 44 giải thuộc nhóm báo chí chuyên nghiệp và 19 giải thuộc nhóm không chuyên.

Tổ thư ký báo cáo kết quả chấm vòng sơ khảo Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Giám khảo thảo luận, xem xét kết quả chấm vòng sơ khảo, những trường hợp có điểm số trùng nhau, việc phân loại một số tác phẩm và đề xuất điều chỉnh cơ cấu giải thưởng. Trong đó, tổ thư ký đề xuất bổ sung các giải Khuyến khích ở các thể loại báo điện tử, truyền hình chuyên nghiệp và trang, cổng thông tin điện tử không chuyên.

Các thành viên Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II năm 2026 dự cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Thành nhấn mạnh, Giải Báo chí về xây dựng Đảng nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, đồng thời phát hiện, tôn vinh những tác phẩm có chất lượng, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Bùi Huy Thành đề nghị Ban Giám khảo thực hiện việc chấm chọn khách quan, công tâm, đúng thể lệ, bảo đảm chất lượng và sức lan tỏa của giải thưởng.

Các tác phẩm xuất sắc được lựa chọn sẽ đại diện tỉnh Lâm Đồng tham dự Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ XI năm 2026.

Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II năm 2026 dự cuộc họp