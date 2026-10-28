Lâm Đồng triển khai bộ nhận diện Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Qua Festival Hoa Đà Lạt, hình ảnh Lâm Đồng mới với những giá trị văn hóa, cảnh quan, sản phẩm đặc trưng sẽ được giới thiệu rộng rãi hơn đến du khách

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp chủ động khai thác, sử dụng bộ nhận diện trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá; bảo đảm thống nhất, đồng bộ về hình ảnh, đúng quy cách, phù hợp với mục đích sử dụng, chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị tăng cường đăng tải, chia sẻ bộ nhận diện trên trang thông tin điện tử, nền tảng mạng xã hội và các kênh truyền thông số. Đồng thời, lồng ghép hình ảnh nhận diện trong hoạt động cổ động trực quan, màn hình LED, pa-nô, áp phích, ấn phẩm và các hình thức truyền thông phù hợp khác.

1 trong những hình ảnh thuộc Bộ nhận diện Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa hình ảnh lễ hội đến người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Việc triển khai Bộ nhận diện được thực hiện theo Kế hoạch số 9104 ngày 15/6/2026 của UBND tỉnh về tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, hướng đến tạo sự thống nhất trong công tác truyền thông, quảng bá lễ hội trên địa bàn tỉnh.

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