Lâm Đồng tri ân liệt sĩ, động viên Tổ công tác xác định danh tính tại Công viên Lê Thị Riêng

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia cùng đoàn công tác

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia đoàn.

Đoàn dâng hoa tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Tại Công viên Lê Thị Riêng, trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Dương Công Hiệp, Chủ tịch Hội CCB tỉnh thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Hoạt động là dịp để cán bộ, hội viên CCB và thế hệ hôm nay tưởng nhớ, tri ân những người đã cống hiến, hy sinh cho đất nước; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần lan tỏa trách nhiệm trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Đoàn thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Dịp này, đoàn đã đến thăm Tổ công tác lấy mẫu xác định danh tính liệt sĩ. Đoàn trao tặng tiền mặt và các nhu yếu phẩm, tổng trị giá gần 100 triệu đồng, nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho Tổ công tác lấy mẫu xác định danh tính liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho Tổ Công tác lấy mẫu xác định danh tính liệt sĩ

Các thành viên trong đoàn tặng quà cho Tổ công tác lấy mẫu xác định danh tính liệt sĩ

Thay mặt đoàn, lãnh đạo Hội CCB tỉnh thăm hỏi, động viên và ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của các thành viên Tổ công tác. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt, góp phần cung cấp thêm căn cứ để xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin, giúp thân nhân và gia đình có thêm cơ hội tìm lại người thân sau nhiều năm hy sinh.

Đoàn lắng nghe tiến độ làm việc của Tổ công tác lấy mẫu xác định danh tính liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Đoàn mong muốn các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Tổ công tác tiếp tục khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.