Lâm Đồng: Trâu xổng chuồng tấn công khiến 6 người bị thương

Đàn trâu. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Chiều 24/10, hai con trâu bị xổng chuồng bất ngờ chạy trên đường tại thôn Tân Lập, xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Một con trâu cái đã bất ngờ tấn công nhiều người trên đường khiến 6 người bị thương, trong đó chủ trâu bị thương nặng. Con vật sau đó bị lực lượng chức năng xử lý để bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo thông tin ban đầu, ông L.V.M. (44 tuổi, trú tại địa phương) vừa mua những con trâu này từ nơi khác và chở về bằng xe tải. Trong lúc đưa xuống xe, trâu bất ngờ lao vào tấn công chủ, khiến ông M. bị gãy xương chậu, gãy chân và nhiều vết thương trên cơ thể. Nạn nhân được chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu.

Sau khi tấn công chủ, hai con trâu (1 lớn, một chưa trưởng thành) cùng bỏ chạy trên đường qua thôn Tân Lập. Một con trưởng thành liên tục lao vào húc người đi bộ và người điều khiển xe máy.

Theo người dân địa phương, khoảng 16 giờ 30 phút, con vật di chuyển trên quãng đường khoảng 1km, gặp người nào cũng tấn công.

Vụ việc khiến tổng cộng 6 người bị thương, phải đến cơ sở y tế cấp cứu. Ngoài chủ trâu bị thương nặng, những người còn lại được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà điều trị trong tình trạng đa chấn thương.

Không chỉ tấn công người đi đường, con trâu còn lao vào một đám cưới ven đường, húc đổ bàn tiệc, làm vỡ chén bát. Những người có mặt kịp thời tháo chạy nên không bị thương. Con vật cũng húc hư hỏng một xe máy và một ôtô đỗ trên đường.

Sau khi chạy vào bãi chứa vật liệu tại thôn Tân Lập, con trâu bị người dân đóng cổng khống chế bên trong.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đinh Văn Lâm Hà đã cử lực lượng công an, quân sự đến bảo vệ hiện trường, tổ chức canh giữ và bảo đảm an toàn cho người dân khu vực lân cận.

Đến khoảng 19 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng chức năng phối hợp với chủ bãi chứa vật liệu sử dụng máy múc khống chế con trâu bảo đảm an toàn cho người dân.

Sau vụ việc, cơ quan chức năng đã làm việc với gia đình chủ trâu và những người bị thương để xác minh nguyên nhân và phương án xử lý theo quy định./.