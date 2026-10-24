Sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 24/10, tại thôn Tân Lập, xã Đinh Văn Lâm Hà.

Lâm Đồng: “Trâu điên” húc nhiều người đi đường bị thương

Theo người dân địa phương, con trâu di chuyển trên quãng đường khoảng 1km, gặp người nào cũng lao vào húc. Vụ việc khiến ít nhất 6 người bị thương, phải đến cơ sở y tế cấp cứu. Trong đó, có một người bị húc bất tỉnh, những người còn lại bị thương phần mềm.

Bà Mai Thị Tám, ngụ xã Đinh Văn Lâm Hà cho biết, khi đang được chồng chở bằng xe máy trên đường, bà bất ngờ bị con trâu lao tới húc trúng, gây chảy máu, chấn thương vùng cổ và nhiều vết thương trên cơ thể.

Khoảnh khắc con trâu húc người đi đường.

Không chỉ tấn công người đi đường, con trâu còn lao vào khu vực tổ chức đám cưới ven đường, húc đổ bàn tiệc, làm vỡ chén bát. Rất may, những người có mặt đã kịp thời tháo chạy. Con trâu cũng húc hư hỏng một xe máy và một ô tô đang đỗ trên vỉa hè.

Sau đó, con trâu chạy vào bãi chứa vật liệu tại thôn Tân Lập. Người dân nhanh chóng đóng cổng, khống chế con trâu bên trong, ngăn không cho tiếp tục chạy ra ngoài.

Con trâu đã bị tiêu diệt.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Đinh Văn Lâm Hà đã cử lực lượng Công an, quân sự đến bảo vệ hiện trường, canh giữ khu vực, bảo đảm an toàn cho người dân. Sau đó con trâu điên này đã bị lực lượng chức năng hạ gục.