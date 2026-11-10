Lâm Đồng trao tặng huy hiệu cho nhiều đảng viên lão thành

Lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng cấp ủy xã Bắc Bình chụp ảnh kỷ niệm với đảng viên Nguyễn Thị Chi. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Sáng 10/11 tại thôn Bình Liêm, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Chi.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ của đảng viên lão thành trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tham dự buổi lễ có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng; cấp ủy xã Bắc Bình; Chi bộ thôn Bình Liêm cùng gia đình đảng viên Nguyễn Thị Chi.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (đợt 7/11/2026) cho đảng viên Nguyễn Thị Chi. Theo quyết định, bà Nguyễn Thị Chi, sinh ngày 10/11/1928; quê quán xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ; vào Đảng ngày 1/10/1948; chính thức ngày 1/2/1949; hiện sinh hoạt tại Chi bộ thôn Bình Liêm, Đảng bộ xã Bắc Bình, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.

Trong quá trình công tác, bà Nguyễn Thị Chi từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Bí thư Phụ nữ xã Tân Phong, Đảng ủy viên, Trưởng Công an xã Tân Phong, Huyện ủy viên, Bí thư Phụ nữ huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Trong thời kỳ kháng chiến, bà tham gia lực lượng dân quân du kích với cương vị Trung đội phó và Đại đội phó dân công Tây Bắc. Sau ngày đất nước thống nhất, bà tiếp tục công tác trong lĩnh vực bảo vệ bà mẹ, trẻ em và giáo dục tại tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) cho đến khi nghỉ hưu vào tháng 1/1986.

Từ tháng 3/1990, bà chuyển về sinh sống tại thôn Bình Liêm, xã Bắc Bình. Với những đóng góp trong quá trình công tác và hoạt động cách mạng, bà được trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Ba và Huân chương Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ cho biết, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi.

Đợt này, toàn tỉnh có hơn 1.000 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, một đảng viên (đã mất) được truy tặng Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng và hai đảng viên được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, gồm đảng viên Nguyễn Thị Chi. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ và trung thành của đảng viên Nguyễn Thị Chi.

Dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí cũng luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tinh thần tận tụy, gương mẫu, cùng tập thể vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân đảng viên và gia đình mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ xã Bắc Bình; Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ân cần gửi lời chúc thọ, chúc sức khỏe đảng viên Nguyễn Thị Chi. Đồng thời bày tỏ mong muốn gia đình tiếp tục quan tâm, yêu thương chăm sóc để đồng chí được khỏe mạnh, trường thọ, là tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên noi theo; đồng thời gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp xây dựng quê hương.

Đại diện gia đình, ông Mai Xuân Thịnh, con trai của bà Chi cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Lâm Đồng. Ông cho biết, đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời là động lực để con cháu tiếp tục gìn giữ truyền thống cách mạng, sống có trách nhiệm và đóng góp cho quê hương, đất nước./.