Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trao Bằng khen của UBND tỉnh cho nhóm nhạc Dalat5AM.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã trao Bằng khen và chúc mừng các thành viên nhóm nhạc.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn ghi nhận tâm huyết của Dalat5AM cùng sự đồng hành của người dân, nghệ sĩ và du khách trong việc tạo nên không gian âm nhạc giàu sức sống bên hồ Xuân Hương. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, vẻ đẹp của Đà Lạt không chỉ được tạo nên từ hoa, cảnh quan hay kiến trúc mà còn được vun đắp từ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và sự chung tay của cộng đồng, đồng thời mong muốn nhóm tiếp tục duy trì hoạt động, góp phần xây dựng Đà Lạt ngày càng khởi sắc.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại chương trình ghi nhận những đóng góp của nhóm Dalat5AM, lan tỏa tình yêu âm nhạc, chung tay vun đắp hình ảnh Đà Lạt - Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO.

Ra đời hơn 2 năm trước từ tình yêu âm nhạc và mảnh đất Đà Lạt, Dalat5AM duy trì sân chơi đàn hát giao lưu vào sáng sớm hai ngày cuối tuần. Từ một điểm hẹn giản dị kết nối những người chung đam mê, không gian âm nhạc này ngày càng lan tỏa, làm phong phú đời sống văn hóa cộng đồng và thiết thực phát huy giá trị danh hiệu Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc do UNESCO ghi danh cuối năm 2023.

Bày tỏ sự trân trọng trước phần thưởng của UBND tỉnh Lâm Đông, nhạc sĩ Trương Lê Sơn cho biết, đây là niềm vui và nguồn động viên lớn đối với tập thể. Thời gian tới, Dalat5AM sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần ban đầu, duy trì hoạt động chỉn chu để lan tỏa âm nhạc nhưng vẫn bảo toàn những giá trị cốt lõi đã làm nên bản sắc của nhóm.