Lâm Đồng trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11

Lãnh đạo, cán bộ, công chức và các đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu Đảng tham dự lễ

Đảng bộ Hàm Liêm trao Huy hiệu Đảng cho 6 đảng viên

Sáng 6/11, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hàm Liêm tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7 cho 6 đảng viên đang sinh sống trên địa bàn.

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Thị Toàn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Hàm Liêm cùng cán bộ, công chức xã và các đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu Đảng.

Đợt này, Đảng bộ xã Hàm Liêm có 6 đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng các Huy hiệu Đảng gồm: 60, 55, 50, 45,40 và 30 tuổi Đảng. Tại lễ trao tặng có 1 đồng chí vắng mặt do sức khỏe yếu được trao Huy hiệu tại nhà.

Các đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Toàn Thắng , Bí thư Đảng ủy xã Hàm Liêm nhấn mạnh: “Huy hiệu Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý ghi nhận những cống hiến to lớn của các đảng viên, mà còn là biểu tượng của lòng trung kiên, niềm tin son sắt với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân”. Đồng thời, đồng chí gửi lời chúc mừng, tri ân và bày tỏ mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất người cộng sản, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, góp phần xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh.

Do sức khỏe yếu, cụ Nguyễn Thị Năm, 50 năm tuổi Đảng không dự được lễ trao huy hiệu, đồng chí Nguyễn Thị Toàn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Hàm Liêm trao huy hiệu Đảng tại nhà cụ

Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Thanh Ba bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và các cấp ủy đã luôn quan tâm, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện của các đảng viên.

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các đảng viên cũng nguyện giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong gương mẫu, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Đạ Tẻh trao tặng Huy hiệu Đảng cho 19 đảng viên

Ngày 6/11, Đảng ủy xã Đạ Tẻh (Lâm Đồng) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho 19 đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng trên địa bàn.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Đạ Tẻh trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên

Trong đợt này, Đảng bộ xã Đạ Tẻh có 19 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 9 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trong không khí trang trọng, các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã đã trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên. Mỗi tấm Huy hiệu là sự ghi nhận quá trình cống hiến, rèn luyện và giữ gìn phẩm chất của người đảng viên; đồng thời thể hiện sự trân trọng của Đảng đối với những đóng góp bền bỉ qua nhiều năm tháng.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Đạ Tẻh trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tống Giang Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng; đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các đảng viên qua các thời kỳ trong công tác, chiến đấu, lao động và xây dựng quê hương.

Lãnh đạo xã Đạ Tẻh đến tận nhà trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đi lại khó khăn

Đồng chí Tống Giang Nam nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm vinh dự của mỗi đảng viên và gia đình mà còn là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

Đại diện các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng cũng đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đóng góp xây dựng tổ chức Đảng và địa phương.

Lãnh đạo xã Đạ Tẻh đến tận nhà trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đi lại khó khăn

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 là dịp tôn vinh những đảng viên đã dành nhiều năm tháng gắn bó, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Qua đó, góp phần lan tỏa truyền thống, củng cố niềm tin, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm trong Đảng bộ, tạo động lực để cán bộ, đảng viên tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, chung sức xây dựng quê hương Đạ Tẻh ngày càng phát triển.