Lâm Đồng trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026

Các đại biểu tham dự

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 thu hút 1.541 bài dự thi đến từ 339 trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh. Nhiều bài thi được đầu tư công phu, thể hiện tình yêu sách, khả năng cảm thụ và tư duy sáng tạo; đồng thời, đề xuất những ý tưởng thiết thực nhằm khuyến khích học sinh hình thành, duy trì thói quen đọc sách.

Trong khi đó, cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến khu vực phía Nam Lâm Đồng tạo sân chơi để học sinh chia sẻ những cuốn sách yêu thích thông qua các video clip sinh động, gần gũi. Cuộc thi ghi nhận 66 video dự thi đến từ 20 trường học, qua mỗi sản phẩm, các em thể hiện cảm nhận, góc nhìn riêng về sách, góp phần lan tỏa niềm yêu thích đọc sách đến bạn bè và cộng đồng.

Ban Tổ chức khen thưởng các cá nhân được công nhận danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc cấp quốc gia năm 2026

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã khen thưởng 3 cá nhân được công nhận danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc cấp quốc gia năm 2026 gồm: Huỳnh Hải Nam, lớp 4E, Trường Tiểu học Tân An 2, phường La Gi; Nguyễn Hoàng Như Ý, lớp 8A1, Trường THCS Lê Hồng Phong, xã Đắk Sắk; Lê Sinh Hùng, lớp 10 Tin, Trường THPT Chuyên Thăng Long, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Khen thưởng các thí sinh có thành tích xuất sắc tại cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 ở khu vực phía Nam Lâm Đồng

Ban Tổ chức cũng trao 50 giải cho các tập thể, cá nhân xuất sắc tại cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 ở khu vực phía Nam Lâm Đồng. Giải Nhất tập thể được trao cho Trường THPT Chuyên Thăng Long, phường Xuân Hương - Đà Lạt và Trường Tiểu học Đinh Lạc, xã Bảo Thuận.

Trao giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 cấp THPT cho em Lê Sinh Hùng, lớp 10 Tin, Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt

Giải Nhất cấp tiểu học thuộc về em Nguyễn Mai Phương, lớp 5A1, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã Di Linh; cấp THCS thuộc về em Võ Như Quỳnh Giao, lớp 8A2, Trường THCS Nguyễn Du, phường Xuân Hương - Đà Lạt; cấp THPT thuộc về em Lê Sinh Hùng, lớp 10 Tin, Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt.

Trao giải Nhất tập thể cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 cho các trường có nhiều học sinh đạt giải Nhất

15 giải cá nhân gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 8 giải Khuyến khích và 1 giải đặc biệt dành cho video giới thiệu cuốn sách đẹp và ấn tượng nhất đã được trao ở cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” khu vực phía Nam tỉnh Lâm Đồng năm 2026. Trong đó, giải Nhất thuộc về em Phạm Ngọc Bích, lớp 9A6, Trường THCS Lam Sơn, phường Cam Ly - Đà Lạt.

Trao giải Nhất cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” khu vực phía Nam tỉnh Lâm Đồng năm 2026 cho em Phạm Ngọc Bích, lớp 9A6, Trường THCS Lam Sơn, phường Cam Ly - Đà Lạt