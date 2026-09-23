Lâm Đồng trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026

Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Lâm Đồng năm 2026

Các đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị tham dự.

Các đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 được phát động từ ngày 1/4 đến 25/5/2026, thu hút 4.291 tác phẩm tham gia ở cấp cơ sở. Qua các vòng sàng lọc, Ban Tổ chức tiếp nhận 1.045 tác phẩm cấp tỉnh, lựa chọn 435 tác phẩm vào vòng sơ khảo và 50 tác phẩm xuất sắc tham dự Cuộc thi cấp Trung ương.

Các đồng chí Lê Thị Hải Duyên, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham dự

Cuộc thi năm nay có sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhà báo, giáo viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và lực lượng làm công tác tuyên truyền ở cơ sở.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị tham dự

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, bám sát thực tiễn, phản ánh sinh động các vấn đề từ cơ sở, góp phần lan tỏa những cách làm hay, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cuộc thi thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhà báo, giáo viên, đoàn viên, lực lượng làm công tác tuyên truyền ở cơ sở

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức trao thưởng cho 72 tác phẩm, gồm: 4 giải A, 12 giải B, 17 giải C, 34 giải Khuyến khích, 5 giải Triển vọng. Ban Tổ chức cũng biểu dương, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai cuộc thi.

Đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và chúc mừng các tác phẩm đạt giải.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Bùi Thắng đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công tác tư tưởng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khai thác, lan tỏa các tác phẩm tiêu biểu, bồi dưỡng những cây bút có năng lực, nhất là tác giả trẻ và nhân tố mới từ cơ sở. Đồng thời, hướng mạnh công tác tư tưởng về cơ sở, bám sát những vấn đề Nhân dân quan tâm, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông, phù hợp với môi trường số và từng nhóm đối tượng.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Lâm Đồng khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai cuộc thi

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả

Các đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải B

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Lê Huy Toàn; Nguyễn Vĩnh Phúc, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả

Ban Tổ chức trao thưởng cho các tác giả có tác phẩm đạt giải Khuyến khích.