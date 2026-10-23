Lâm Đồng trao gần 120 triệu đồng hỗ trợ 2 gia đình đặc biệt khó khăn

Trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn ở bon Jok Ju, xã Nâm Nung (Lâm Đồng)

Anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1978) ở bon Jok Ju, xã Nâm Nung mắc bệnh hở van tim ba lá, sức khỏe suy giảm, không còn khả năng lao động nặng; vợ anh cũng mắc bệnh. Hai vợ chồng phải đi bắt cua, cá để trang trải sinh hoạt và nuôi 3 con ăn học.

Cùng với đó, gia đình anh Hoàng Duy Thành (SN 1989) ở bon Jok Ju, xã Nâm Nung là người dân tộc Nùng cũng chật vật với gánh nặng khi vợ mắc bệnh tim, con gái thứ hai mắc bệnh Thalassemia, phải thường xuyên đến bệnh viện điều trị và truyền máu. Chi phí chữa bệnh kéo dài khiến kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ.

Trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình anh Hoàng Duy Thành ở bon Jok Ju, xã Nâm Nung (Lâm Đồng)

Tại chương trình, mỗi gia đình được vận động hỗ trợ gần 60 triệu đồng, tổng kinh phí khoảng 120 triệu đồng. Nguồn kinh phí được bàn giao cho địa phương quản lý, phối hợp với gia đình xây dựng phương án sử dụng phù hợp với hoàn cảnh thực tế, giúp mỗi hộ có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, ổn định cuộc sống và nuôi dạy con cái.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Chín (áo đỏ, thứ 2 bên trái qua) và lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm dự buổi lễ

Hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, phát huy vai trò kết nối của Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong việc chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.