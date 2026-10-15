Lâm Đồng trao đổi kinh nghiệm quản lý dự án đầu tư công và PPP

Quang cảnh buổi làm việc

Chiều 15/10, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi làm việc với Trường Đại học Giao thông vận tải và Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận nhằm trao đổi kinh nghiệm quản lý dự án đầu tư công, dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP); thảo luận định hướng hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các bên tập trung trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là những dự án giao thông có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp và cần huy động nguồn lực từ nhiều thành phần kinh tế.

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực quản lý dự án, thúc đẩy tiến độ triển khai các công trình hạ tầng trọng điểm, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Cùng với việc trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, tỉnh Lâm Đồng định hướng tăng cường hợp tác với Trường Đại học Giao thông vận tải trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ, tư vấn kỹ thuật và chuyển giao kết quả nghiên cứu phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý hạ tầng giao thông.

PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải phát biểu tại buổi làm việc

Sau hợp nhất, Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, địa hình đa dạng, trải dài từ cao nguyên, miền núi đến khu vực ven biển. Đặc điểm này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quy hoạch, đầu tư và quản lý hệ thống giao thông, nhất là việc tăng cường kết nối liên vùng, hoàn thiện mạng lưới hạ tầng và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng khu vực.

Trong bối cảnh đó, việc kết nối năng lực chuyên môn, nghiên cứu của Trường Đại học Giao thông vận tải với nhu cầu thực tiễn của địa phương có ý nghĩa thiết thực.

Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phát biểu tại buổi làm việc

Các nội dung hợp tác dự kiến tập trung vào: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật; nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới; tư vấn quy hoạch; thí nghiệm, kiểm định công trình và phát triển các giải pháp kỹ thuật phục vụ hạ tầng giao thông, đô thị và logistics.

Theo định hướng hợp tác, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng sẽ xác định nhu cầu đào tạo, tư vấn kỹ thuật, quy hoạch và nghiên cứu gắn với từng năm, từng dự án cụ thể; bố trí đầu mối phối hợp, cung cấp dữ liệu cần thiết theo quy định và tạo điều kiện để nhà trường khảo sát thực địa, tiếp cận hồ sơ các dự án giao thông, đô thị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND cùng lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi làm việc

Về phía Trường Đại học Giao thông vận tải, nhà trường dự kiến huy động đội ngũ giảng viên, chuyên gia cùng năng lực của các khoa, viện, trung tâm và phòng thí nghiệm để tham gia đào tạo, nghiên cứu, tư vấn kỹ thuật, kiểm định và chuyển giao công nghệ.

Các nhiệm vụ hợp tác sẽ hướng đến giải quyết những vấn đề cụ thể trong thực tiễn quản lý, quy hoạch và đầu tư xây dựng, bảo đảm kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng vào thực tế.

Đại diện lãnh đạo đoàn công tác Trường Đại học Giao thông vận tải và Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tham dự buổi làm việc

Một trong những định hướng được đặt ra là từng bước hình thành cơ chế đặt hàng từ tỉnh đối với nhà trường, bao gồm đào tạo nhân lực, nghiên cứu ứng dụng, tư vấn - kiểm định, quy hoạch và thiết kế các công trình giao thông trọng điểm. Đây là cơ sở để tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo và các đơn vị thực hiện dự án, góp phần nâng cao chất lượng chuẩn bị, triển khai và quản lý công trình.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tỉnh Lâm Đồng tham dự buổi làm việc

Theo kế hoạch triển khai, sau khi thỏa thuận hợp tác được ký kết, các bên sẽ thành lập Tổ điều phối chung để xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong năm 2026, các nhiệm vụ ưu tiên gồm: tổ chức chương trình đào tạo ngắn hạn cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật; khảo sát hiện trạng hạ tầng giao thông và xác định danh mục nhiệm vụ tư vấn quy hoạch, nghiên cứu cần ưu tiên. Hằng năm, kế hoạch hợp tác sẽ được rà soát, điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế, tiến độ và nguồn lực của các bên.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng và Trường Đại học Giao thông vận tải ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Thông qua việc tăng cường hợp tác với Trường Đại học Giao thông vận tải và trao đổi kinh nghiệm với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, tỉnh Lâm Đồng hướng đến nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư công, dự án PPP, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Qua đó, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, tăng cường kết nối các vùng, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.