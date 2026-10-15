Lâm Đồng trao đổi định hướng hợp tác phát triển năng lượng tái tạo

Quang cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Về phía doanh nghiệp có các ông: Thọ Như Phong, Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh Trung Á - Mỹ Latinh; Quách Vũ, Trưởng đại diện Văn phòng đại diện SPIC tại Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng tái tạo quốc tế cùng các thành viên đoàn công tác.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp giới thiệu năng lực, kinh nghiệm đầu tư và phát triển các dự án năng lượng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Khối Kinh doanh Trung Á - Mỹ Latinh (Green Energy International) là đơn vị thành viên của Công ty TNHH Năng lượng quốc tế, trực thuộc Tập đoàn Điện lực Quốc gia Trung Quốc (SPIC), hoạt động theo mô hình đầu tư, xây dựng và vận hành các dự án năng lượng gồm: thủy điện, điện gió, điện mặt trời, nhiệt điện và hệ thống lưu trữ năng lượng.

Ông Thọ Như Phong, Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh Trung Á - Mỹ Latinh phát biểu tại buổi làm việc

Theo thông tin do doanh nghiệp cung cấp, tổng công suất lắp đặt của các dự án ở nước ngoài do khối quản lý đạt khoảng 9.460 MW, trong đó năng lượng sạch chiếm 81%.

Đánh giá Lâm Đồng có tiềm năng phát triển các nguồn năng lượng mới, nhất là điện gió và điện mặt trời, đại diện doanh nghiệp bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác, tham gia đầu tư các dự án năng lượng, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại buổi làm việc, doanh nghiệp đề xuất phối hợp tháo gỡ những vấn đề còn tồn tại trong quá trình đưa Dự án điện gió Phong Điện I - Bình Thuận, giai đoạn 2 vào vận hành thương mại, bảo đảm dự án được triển khai và khai thác thuận lợi.

Ông Võ Đức Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc

Đồng thời, doanh nghiệp trình bày đề xuất đầu tư dự án “Tổ hợp nhiệt - phong - quang - lưu trữ kết hợp điện gió ngoài khơi Bình Thuận”. Các nội dung được đề cập gồm: phương án quy hoạch, quy mô đầu tư, chi phí xây dựng và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. Qua đó, doanh nghiệp mong muốn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và phối hợp của UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Ông Bùi Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc

Trao đổi tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã làm rõ những nội dung doanh nghiệp quan tâm, đồng thời trao đổi về các vấn đề liên quan đến quá trình triển khai dự án và đề xuất đầu tư.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành tham dự buổi làm việc

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, kịp thời hướng dẫn các thủ tục theo quy định; chủ động trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực phụ trách, tạo điều kiện để doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ các quy định và trình tự triển khai dự án.

Đối với các đề xuất đầu tư mới, các cơ quan chức năng cần phối hợp nghiên cứu, xem xét trên cơ sở quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh và các quy định pháp luật hiện hành.

Đoàn công tác Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng tái tạo quốc tế tham dự buổi làm việc

Buổi làm việc góp phần tăng cường trao đổi thông tin giữa tỉnh Lâm Đồng và doanh nghiệp, làm rõ các nội dung liên quan đến dự án đang triển khai cũng như đề xuất đầu tư mới. Qua đó, tạo cơ sở để các bên tiếp tục phối hợp, nghiên cứu khả năng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng thời gian tới.