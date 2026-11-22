Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn ghi nhận những đóng góp của nhóm Dalat5AM, đồng thời mong muốn nhóm tiếp tục lan tỏa tình yêu âm nhạc, chung tay vun đắp hình ảnh Đà Lạt - Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO

Đây là sự ghi nhận những đóng góp của nhóm trong việc xây dựng, duy trì không gian âm nhạc phục vụ cộng đồng, tạo điểm hẹn giao lưu văn hóa, nghệ thuật và góp phần giới thiệu hình ảnh Đà Lạt đến người dân, du khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn (thứ hai từ phải qua) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho nhóm nhạc Dalat5AM, ghi nhận những đóng góp trong xây dựng không gian âm nhạc cộng đồng tại Đà Lạt

Phát biểu tại buổi trao bằng khen, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn ghi nhận tâm huyết của các thành viên Dalat5AM cùng sự đồng hành của người dân, nghệ sĩ và du khách trong việc tạo nên một không gian âm nhạc giàu sức sống bên hồ Xuân Hương.

Theo lãnh đạo tỉnh, một Đà Lạt đẹp không chỉ có hoa, cảnh quan hay những công trình kiến trúc mà còn được vun đắp từ những hoạt động văn hóa, nghệ thuật và sự đóng góp của cộng đồng. Lãnh đạo tỉnh mong muốn nhóm tiếp tục duy trì hoạt động, cùng địa phương xây dựng Đà Lạt ngày càng đẹp hơn.

Những giai điệu âm nhạc vang lên giữa không gian thơ mộng của hồ Xuân Hương từ 5 giờ sáng, góp thêm sắc màu cho đời sống văn hóa của thành phố sáng tạo âm nhạc

Đà Lạt được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc cuối năm 2023, trở thành thành viên của mạng lưới các đô thị sáng tạo toàn cầu. Danh hiệu này mở ra cơ hội để thành phố phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật, thúc đẩy giao lưu quốc tế và phát triển các hoạt động âm nhạc gắn với cộng đồng, du lịch.

Dalat5AM ra đời hơn 2 năm trước, xuất phát từ tình yêu âm nhạc, tình yêu Đà Lạt và mong muốn tạo một sân chơi để những người cùng đam mê gặp gỡ, giao lưu, cùng đàn hát vào sáng sớm 2 ngày cuối tuần.

Ban đầu, nhóm không đặt mục tiêu nổi tiếng hay thu hút đông khán giả mà đơn giản muốn tạo một không gian để mọi người chia sẻ niềm đam mê âm nhạc. Qua thời gian, hoạt động của Dalat5AM ngày càng được biết đến, nhận được sự quan tâm, đồng hành của chính quyền địa phương, nghệ sĩ và khán giả.

Người dân và du khách dừng chân thưởng thức những tiết mục biểu diễn của nhóm nhạc Dalat5AM lúc sáng sớm ven hồ Xuân Hương, một hoạt động văn hóa cộng đồng góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt

Không gian âm nhạc này dần trở thành điểm hẹn kết nối những người yêu nghệ thuật, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa cộng đồng tại Đà Lạt.

Nhạc sĩ Trương Lê Sơn chia sẻ việc được tỉnh tặng Bằng khen là niềm vui và sự động viên đáng quý đối với các thành viên. Thời gian tới, nhóm mong muốn tiếp tục giữ tinh thần ban đầu, duy trì hoạt động chỉn chu, lan tỏa âm nhạc nhưng không đánh mất những giá trị cốt lõi đã tạo nên Dalat5AM.

Nhạc sĩ Trương Lê Sơn cùng các nghệ sĩ biểu diễn miễn phí phục vụ người dân, du khách tại không gian âm nhạc cộng đồng được nhóm duy trì hơn 2 năm qua ở Đà Lạt. (Ảnh: Chính Thành)